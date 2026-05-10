Noah Darvich, de promesa de La Masia a revelación en Alemania

Noah Darvich vuelve a sonreír. El exjugador del FC Barcelona ha encontrado en Alemania el contexto que necesitaba para relanzar una carrera que sigue teniendo mucho recorrido por delante. A los 19 años, el atacante del Stuttgart II ha sido nominado por la Federación Alemana al premio de ‘Newcomer’ de la temporada en la 3. Liga, una categoría reservada a futbolistas de hasta 21 años y que se decide mediante una combinación de votación de expertos y voto de los aficionados.

La nominación no llega por casualidad. Darvich ha cerrado el curso como uno de los nombres más destacados del filial del Stuttgart, con 10 goles y 4 asistencias en la categoría de bronce del fútbol alemán. Según los datos de kicker, el exazulgrana ha disputado 27 partidos de liga, con 14 titularidades y, por tanto, 13 apariciones desde el banquillo. Su impacto ha ido claramente de menos a más: de promesa en adaptación a futbolista decisivo en el último tercio.

Jakarta (Indonesia), 18/11/2023.- Nicola Profeta of Venezuela (L) in action against Noah Darvich of Germany (R) during the FIFA U-17 World Cup group stage match between Germany and Venezuela at the Jakarta International Stadium in Jakarta, Indonesia, 18 November 2023. (Mundial de Fútbol, Alemania) EFE/EPA/MAST IRHAM / MAST IRHAM / EFE

El dato de minutos también explica su evolución. En la estadística disponible más reciente de Transfermarkt aparecía con 1.568 minutos en la temporada, aunque esa cifra correspondía a un corte anterior, cuando todavía figuraba con 21 partidos, 8 goles y 3 asistencias. Con el tramo final de curso ya disputado y el registro actualizado de kicker en 27 encuentros, 10 goles y 4 asistencias, la fotografía es clara: Darvich ha pasado de ser un proyecto a ser uno de los jugadores de referencia del Stuttgart II.

No ha peleado por el ascenso

Su rendimiento cobra todavía más valor por el contexto colectivo. El Stuttgart II no ha peleado por el ascenso, sino por consolidarse en una zona tranquila de la tabla. A falta de la última jornada, el filial aparece 13º con 46 puntos en 36 partidos, con un balance de 13 victorias, 7 empates y 16 derrotas, 51 goles a favor y 60 en contra. Es decir, Darvich ha brillado en un equipo irregular, algo que refuerza la lectura individual de su temporada: no ha sido un acompañante, sino una de las principales vías ofensivas del conjunto.

Surakarta (Indonesia), 02/12/2023.- Noah Darvich (C) of Germany celebrates scoring the 2-0 lead during the FIFA U-17 World Cup final match between Germany and France in Surakarta, Indonesia, 02 December 2023. (Mundial de Fútbol, Francia, Alemania) EFE/EPA/MAST IRHAM / MAST IRHAM / EFE

El camino no ha sido sencillo. Darvich llegó al Barça en 2023 desde el SC Freiburg como una de las grandes joyas del fútbol alemán. Capitán de una generación campeona de Europa y del mundo sub-17 con Alemania, aterrizó en La Masia con cartel de talento diferencial: zurdo, técnico, creativo y con capacidad para jugar por dentro o desde el perfil derecho. Pero el salto a Barcelona, la adaptación competitiva y la falta de continuidad frenaron su progresión.

El Stuttgart apostó por él en el verano de 2025, firmándolo hasta 2029 procedente del FC Barcelona. En el comunicado oficial, el club alemán destacó que Darvich había jugado 50 partidos con el Barça entre el filial y la Youth League, con 3 goles y 4 asistencias, además de recordar su trayectoria internacional con las inferiores alemanas.

Noticias relacionadas

Ahora, en Stuttgart, Darvich vuelve a generar ilusión. Sus 10 goles y 4 asistencias no solo hablan de producción ofensiva, sino también de confianza recuperada. Ha vuelto a sentirse importante, ha asumido galones y ha demostrado que el talento que llamó la atención del Barça sigue ahí.