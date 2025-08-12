Noah Darvich y Kospo tendrán que 'remar' fuera del Barça

Noah Darvich (18 años) y Eman Kospo (18 años) salieron del Barça tras sentir que el club no tenía una hoja de ruta para llegar al primer equipo pensada para ellos. Lo hicieron este verano en circunstancias diferentes. El alemán tras una situación algo insólita: algunas convocatorias aisladas de Flick si apenas protagonismo en el filial. El suizo, tras ser uno de los pilares defensivos del Juvenil A de Belletti que logró el triplete.

La salida de Darvich, un mediapunta clásico que no se adaptó al estilo Barça, no sorprendió a nadie. La de Kospo, en cambio, fue una pequeña sorpresa porque iba a subir a un filial entrenado por Belletti, un técnico que ya había demostrado que le tiene fe. El suizo esperaba entrar en la convocatoria de Flick para la pretemporada pero el alemán, con overbooking en el centro de la defensa, solo se llevó al lateral Jofre Torrents.

Flick había convocado esporádicamente a Kospo para algún entrenamiento la temporada pasada pero esta vez lo dejó fuera, una decisión que influyó en su salida a la Fiorentina. El conjunto italiano no solo le mejoraba las condiciones económicas, también le ofrecía estar con los mayores en la pretemporada y competir por ser el sexto central de la plantilla.

El suizo terminaba contrato en 2026 y los azulgranas aceptaron un traspaso alrededor de medio millón de euros por los servicios del helvético. Además, el Barça se guardaba entre un 15 y un 20% de un futuro traspaso. El 15 de julio el Barça hacía oficial el traspaso y desde entonces el defensa ha estado en dinámica de primer equipo.

Algunos aficionados de la cantera del Barça se acordaron de él en redes cuando se conoció la marcha de Iñigo Martínez, pero el futbolista ya solo tiene la cabeza en la Fiorentina. En el conjunto italiano no solo ha participado en los entrenamientos con el primer equipo, también ha disputado algunos minutos en pretemporada.

Sin embargo, en Italia destacan que el técnico Stefano Pioli parece haberse decantado antes por el joven Eddy Kouadio (19 años) como el candidato más adecuado para ocupar el puesto de sexto central de la plantilla tras varios amistosos. El exazulgrana ha dejado buenas sensaciones -sobre todo en la salida de balón- pero aún debe ajustarse a la agresividad defensiva de la élite.

El gran reto de Noah

La gran ventaja de Darvich es que es un futbolista muy conocido en Alemania tras haber sido un jugador muy destacadas en las inferiores con la selección en varios torneos internacionales. El alemán no encontró su sitió en el Barça Atlètic y le tocará remar en el Stuttgart, donde ha tenido poco protagonismo en la pretemporada.

En el último amistoso, la derrota ante el Bolonia (1-0), Darvich ya jugó algunos minutos (salió en el 81'), aunque no participó en los encuentros ante el Celta y el Toulouse. Tanto Darvich como Kospo deberán trabahjar para poder hacerse un sitio con el primer equipo y todo apunta a que la regularidad la encontrarán en el filial.