Noah Darvich se estrena con el Stuttgart

Noah Darvich (18 años) celebró su primer gol con el Stuttgart ante el Saarbrücken (1-3). El mediapunta dejó el Barça este verano tras una situación bastante insólita: sumó varias convocatorias con Flick sin apenas protagonismo en el filial. Lo hizo con la intención de sumar a corto plazo en el primer equipo del Stuttgart, pero tras varias apariciones esporádicas en pretemporada, de momento está con el segundo equipo.

Darvich está siendo una pieza importante en el filial del Stuttgart y logró un golazo en la victoria de su equipo el pasado sábado. El mediapunta marcó con un gran disparo desde fuera del área. Darvich repitió titularidad ante el Waldhof Mannheim, pero esta vez se quedó sin marcar.

Durante la pretemporada ya jugó algunos minutos ante el Bolonia con el primer equipo, aunque no participó en los encuentros ante el Celta y el Toulouse. De momento, y tras varios temporadas sin tener continuidad en el filial del Barça, el Stuttgart está tratando de lograr que Darvich (18 años) adquiera ritmo con minutos en el filial para poder estar a punto cuando le llegue la oportunidad con el primer equipo.

El alemán se incorporó al Barça en agosto de 2023. Y lo hizo con mucho ruido mediático, ya que venía de ser un pilar indiscutible en la Alemania que se alzó campeona del Europeo Sub-17. Darvich fue capitán y estandarte y se metió de lleno en el mejor once del torneo junto a otros conocidos azulgranas como Lamine Yamal y Marc Guiu.

El club azulgrana pagó 2,5 'kilos' por su fichaje y firmó al futbolista hasta 2026. Pero, ni siquiera la fuerte inversión por el futbolista, hizo que tuviera continuidad en el filial. Su perfil, un mediapunta muy clásico, le complicó las cosas en el 4-3-3 del Barça.

Los técnicos lo probaron como interior, pero su fútbol era más de conducciones que de toque. Más tarde, en su última etapa, también jugó minutos de extremo pero sin terminar de explotar. Este verano, y con propuestas para volver a su país, no se lo pensó y regresó a Alemania de la mano del Stuttgart.