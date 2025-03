Noah Darvich, ¿destino Lisboa?

Cuando terminó la fase Liga de la Champions, y coincidiendo con el cierre del mercado invernal, la UEFA permitió nuevas inscripciones a los equipos clasificados para las eliminatorias. Fue en ese momento cuando el FC Barcelona aprovechó para dar cabida a Noah Darvich en la Lista A para cubrir la baja que había dejado libre Unai Hernández con su traspaso al fútbol árabe. El centrocampista alemán fue la novedad más destacada del entrenamiento de este lunes del equipo dirigido por Hansi Flick.

Pendientes de Gavi

Habrá que ver si esta 'llamada' tiene continuidad y Darvich entra en la convocatoria para Lisboa. El Barça vuela este martes a las 11 de la mañana hacia la capital portuguesa y antes se facilitará la lista de convocados. Lo cierto es que el centrocampista alemán apenas tiene minutos en el que es su equipo, el Barça Atlètic, y así difícilmente puede dar el salto. Pero estuvo en el primer entrenamiento de la semana y el hecho de estar inscrito en la Lista A facilita que pueda estar entre los elegidos.

Noah Darvich, en la sesión de este lunes del Barça con Pablo Torre detrás / FCB

El club azulgrana no informó oficialmente de la presencia de Darvich entre los que se ejercitaron este lunes, pero sí enviaron fotografías donde aparece el joven mediapunta alemán, de 18 años. Una presencia que bien podría haber estado motivada por la ausencia de Gavi debido a un proceso febril, como desveló SPORT. El sevillano no pudo entrenarse y en caso de no recuperarse, es cuando podría tener alguna opción el de Friburgo.

Todavía estar por explotar

El cambio de entrenador en el Barça Atlètic tampoco ha cambiado la dinámica de Noah Darvich de no tener sitio en el equipo titular. De hecho, no jugó ni un solo minuto en el estreno de Sergi Milà en el banquillo del filial en el derbi catalán ante el Nàstic. Su última titularidad data del pasado mes de diciembre, en la victoria 1-2 en el feudo de Osasuna Promesas. El alemán fue sustituido al descanso.

Una práctica habitual del primer equipo es llamar a entrenar a futbolistas que no han jugado el día anterior con el Barça Atlètic, porque los habituales realizan la habitual sesión de recuperación. Este aspecto también habría motivado la llamada de Noah Darvich para reforzar a los de Hansi Flick para la preparación y no a otro futbolista más consolidado en el filial.

En todo caso, Hansi Flick y su staff técnico conocen muy bien a su compatriota, al que se lo llevaron en la gira estadounidense de verano junto a otros jugadores del Barça Atlètic y al que tienen monitorizado. Se esperaba que esta, la segunda como azulgrana, fuera la temporada de su explosión, pero no está siendo así.