Noah Darvich deslumbra lejos del Barça

Ha sido necesario llegar a este 2026 para que Noah Darvich por fin haya desplegado con continuidad el enorme talento que todo el mundo intuía y que no encontró la manera de exhibir a su paso por el filial del FC Barcelona. Darvich está que se sale y su salto a la primera plantilla del Stuttgart parece cantado.

Darvich fue una de esas apuestas juveniles que de forma periódica realiza el FC Barcelona en busca de talento joven al que modelar justo antes de llegar al profesionalismo. En el caso de Noah, el interés del Barça incluso llegó a traducirse en un jugoso traspaso de poco más de 2 millones de euros. Muchas esperanzas depositadas en el centrocampista germano que había deslumbrado en las selecciones inferiores de Alemania.

Dos temporadas fallidas

Tanto el Barça como Noah Darvich lo intentaron casi todo para que el proceso de adaptación del futbolista fuera un éxito a su llegada al fútbol base azulgrana. Pero no hubo manera: problemas físicos y ajustes posicionales acabaron por lastrar el rendimiento de la promesa teutona.

El resultado final no fue ni mucho menos el esperado en las dos temporadas que militó en Can Barça. Darvich no brilló en el filial. No lo hizo en el eje del centro del campo ni cuando se escoró a banda. Es cierto que tuvo momentos en los que sacó a relucir destellos de su talento, pero fueron en momentos puntuales.

Se confiaba en la segunda temporada. Además se intentó reforzar su confianza dándole incluso la oportunidad de entrenamientos puntuales con la primera plantilla y un voto de confianza en toda regla al realizar parte de la pretemporada a las órdenes de Flick. Todo a la espera que Darvich explosionara y confirmara que su apuesta había sido un éxito rotundo. No hubo manera.

Regreso a casa

La decepción llevó a trabajar el mercado y buscar una salida para Noah. El Stuttgart fue el nuevo destino del germano, previo pago de algo menos de 1 millón de euros, más diferentes bonos previstos en función de su evolución y un porcentaje en casa de venta de futuro. Lo clásico en estos casos. Darvich regresó a Alemania y se enroló en el filial del Stuttgart.

Todo transcurría con cierta normalidad hasta que llegó este inicio de 2026. Atención al balance de Noah Darvich en los últimos cinco partidos con el Stuttgart II: cinco goles, una asistencia y la sensación generalizada que ahora sí ha encontrado el punto de equilibrio entre los destellos de calidad individual y la competitividad a lo largo de los 90 minutos.

La prensa alemana no solo ha destacado el salto de Noah sino que además ya señala que el futbolista entrará en los planes de Sebastian Hoenes de forma inmediata. De hecho, en estas últimas jornadas Darvich ya ha formado parte de las convocatorias en una plantilla que pelea en la Bundesliga por adjudicarse una de las plazas de Champions para la próxima temporada.

A sus 19 años, Noah reclama su espacio entre las jóvenes promesas del fútbol europeo. Por desgracia, no ha sido en el fútbol base del Barça, aunque al menos al club azulgrana siempre le quedará el consuelo de recordar que aún mantiene un porcentaje de una futura operación de mercado.