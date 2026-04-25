Lo que no se vio del Getafe - Barça: el liderazgo silencioso de Cubarsí, las 'broncas' de Gavi a Cancelo y el gran detalle de Flick con Casadó

"¿Cambiarías a Bordalás por Flick?", preguntaba una periodista acompañada por un maniquí del entrenador del Getafe en los aledaños del Coliseum a los aficionados del conjunto azulón y el FC Barcelona que se dirigían al estadio para presenciar en directo el partido. "Si fuera el Barça, no... Y si fuera el Getafe, tampoco", respondió uno de los seguidores. Es difícil encontrar una mejor forma de explicar lo que significan ambos técnicos, con sus estilos tan distantes, para dos clubes tan diferentes.

El pequeño 'pique' incitado por Bordalás en la rueda de prensa previa al compromiso quedó enterrado antes de que el colegiado señalara el inicio del mismo. Hansi, que ya no entró al trampo en su comparecencia ayer, le abrazó en los prolegómenos del encuentro. Malentendido solucionado y a vivir con emoción un partido que puso a prueba los nervios de unos y otros. Especialmente del preparador del Barça, al que le costó entender la inpunidad de Hernández Maeso ante la reiteración de faltas del Getafe.

Abrazo entre Bordalás y Flick en la previa del Getafe - Barça / Europa Press

Flick dejó a un lado los nervios cuando tuvo que calmar a Gavi, que vio una amarilla demasiado barata, cuando el partido se interrumpió porque Gerard Martín requirió la asistencia médica. "Este césped qué puta mierda", se le leyó en los labios al zaguero. Volviendo a Gavi, rayó a un buen nivel en la base del centro del campo. Estuvo especialmente encima de Joao Cancelo y le pidió más concentración en los repliegues defensivos. Tras dos despistes del luso, el canterano ejerció el liderazgo que le caracteriza. Para ganar al Getafe se deben cuidar absolutamente todos los detalles.

El abrazo de Joan Garcia a Cubarsí

Tras la eliminación de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, Hansi ha puesto varias veces sobre la mesa la cuestión de encontrar nuevos líderes... y Pau Cubarsí ha respondido a la llamada. El central estuvo pletórico en el Coliseum con la recuperación del balón en el gol que abrió el marcador y la salvada que evitó el empate en la jugada previa a la sentencia de Rashford. Fue el último en llegar a las celebraciones de los tantos culés. Tras el segundo, Joan Garcia abrazó al de Estanyol para agradecerle su providencial intervención.

Los últimos minutos transcurrieron con tranquilidad en el césped mientras la mayor parte de la afición del Getafe ovacionaba a Pedri por su enésimo recital y algún divertido seguidor gritaba "¡Laporta, las palancas!" al presidente electo, presente en el palco tras ser invitado por Ángel Torres, máximo dirigente del club azulón. Cuando el árbitro señaló el final de la contienda, Flick celebró el triunfo con euforia... y tuvo un gran gesto con Marc Casadó.

Marc Casadó, contra el Getafe / Europa Press

El canterano había entrado en el terreno de juego en el minuto 88 y, tal como marcan los protocoles, debía realizar ejercicios de compensación y carreras intensas sobre el césped después del encuentro. El entrenador blaugrana, sin embargo, pidió al fisioterapeuta que lo liberara para que pudiera ir al vestuario a celebrar la victoria con sus compañeros.

Los futbolistas del Barça festejaron el importante triunfo por todo lo alto, pero en ningún caso se dio la Liga por ganada tal como el técnico alemán avisó en rueda de prensa. José Bordalás, por cierto, no pudo comparecer ante los medios por "disfonía severa". Tuvo que responder a las preguntas de los periodistas su ayudante Patri Moreno.