Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ

El Barça-PSG creó una enorme expectación, no en vano se enfrentaban dos de los máximos aspirantes a levantar la 'orejona' el próximo 30 de mayo en el Puskas Arenas de Budapest, aunque este duelo directo les vino demasiado pronto a ambos equipos, acuciados por las bajas. El campeón tiró de oficio y de frescura para llevarse el triunfo en los minutos finales para desesperación de un barcelonismo que se había esperanzado con el gol del 'Tiburón' Ferran Torres y que se marchó a casa con la cabeza gacha. Otra vez será.

El 1x1 del Barça frente al PSG / sport

Bengalas, cánticos y cargas

Muchos, vivieron el partido desde bastante antes. Tres horas antes, junto a la entrada por la que acceden los autobuses de los equipos ya se habían congregado centenares de seguidores azulgranas, mucho más de lo habitual, incluso más que un clásico Barça-Real Madrid, para proferir cánticos contra el PSG, contra Luis Figo y contra Dembélé, y para entonar los cánticos habituales del barcelonismo y gritar también ' Messi, Messi', el que es y será para siempre el ídolo del barcelonismo, aunque jugara también (no por su voluntad) en el conjunto parisino.

Tras llegar los autobuses, la cosa se puso fea con lanzamientos de botellas, cargas policiales y algún detenido. Todo acabó volviendo a su cauce y la acción pasaba de los aledaños del Estadi Olímpic a las gradas.

¿Dónde está Szczesny? ¿Y Figo?

Esta vez no se vieron cartelitos animando al aficionado a animar a su equipo. No hacía falta. Sí hubo la habitual música de los prolegómenos, con la particularidad de una DJ en directo, DJ Siria. El ambiente fue 'in crescendo' el momento álgido de la entrada de los futbolistas al terreno de juego de los futbolistas... y de Luis Figo al palco de honor. Muchos lo buscaron de manera visual, se preguntaron, ¿dónde está? Y ya saben, se gritó aquello de "Ese portugués..." . Dicen, que incluso, desde las cercanías de la zona noble se escuchó algún grito de 'Judas'.

Luis Figo, presente en Montjuïc / X

Antes, durante el calentamiento, Wojciech Szczesny volvió a dejar a lo que percibieron su marcha en pleno calentamiento con la duda. Ya era la segunda vez. Ante la Real Sociedad cundió el pánico, ahora era diferente, quien más quien menos sabía, por la experiencia anterior, que no se iba a perder el partido. Quizás fue por superstición, quizás porque quiso fue relajarse en el vestuario a su manera...

Así lo vivieron Flick y Lucho

No hubo sorpresas y el alemán fue más frío que un técnico asturiano que le 'comió la oreja' constantemente al cuarto árbitro, no paró de gesticular, de ponerse de cuclillas y de hablar con su segundo, Rafel Pol.

Luis Enrique saludó a los jugadores del Barça antes del partido en Montjuïc / MOVISTAR

Pero Flick también perdió la templanza cuando empezaron a 'rascar' los rivales, y de qué manera, a Pedri. Cuando el tinerfeño se tocó la espinilla y quedó renqueante, entonces sí, Hansi también buscó al cuarto árbitro, totalmente indignado por la falta de sanciones a los futbolistas del conjunto parisino. El técnico sabía que si paraban a su 'mago' con faltas, el equipo se iba a resentir, como así fue. Cuando no tuvo más remedio que sustituir al de Tegueste, el cuadro azulgrana se diluyó.

Otro momento de enfado fue cuando reclamó la segunda amarilla a Nuno Mendes tras una entrada a Lamine. Los futbolistas que estaban calentando en ese momento también montaron en cólera, pues vieron la acción muy cerquita.

Citados para más adelante

El gol de Gonçalo Ramos sentó como un jarro de agua fría entre la afición azulgrana pese a que estamos ya en octubre y no fue necesario ni ponerse una chaqueta. Con el pitido final, los saludos entre técnicos, futbolistas y el deseo de encontrarse más adelante, cuando llegue la hora en la competición más importante.

El estadio se fue vaciando a la velocidad del rayo, que al día siguiente a muchos les toca madrugar, y eso sí, se quedaron por seguridad un buen rato más los 2.700 aficionados del PSG, la mayoría vestidos de blanco y no de azul, en una estampa donde sobre el césped acababan de hacer unas carreras continuas hasta ocho futbolistas azulgranas (los suplentes que no jugaron y los que no salieron de inicio) y se iba llenando en la banda la zona reservada a las televisiones con derechos para las entrevistas y los aledaños de los banquillos con los invitados VIPS sobre el césped, haciéndose fotografías y disfrutando de una experiencia que, para el verdadero seguidor del Barça, no fue completa.