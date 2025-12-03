Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran

La primera puesta en escena nocturna del Spotify Camp Nou no podía tener mejor partido, con la visita de un Atlético de Madrid que vanía lanzado (6 victorias consecutivas en LaLiga antes de toparse con el Barça) ni mejor resultado posible para el Barça, un 3-1 muy trabajado, hasta sufrido, que reafirmó el liderato de los de Hansi Flick y deparó muchas escenas intensas y significativas, así como divertidas anécdotas.

El Barça reafirma su liderato ante el Atlético de Madrid / SPORT

El cabreo del 'Capitán Raphinha' 'por la presión

Raphinha ha vuelto más implicado y más capitán que nunca. Cuando alguien ejerce liderazgo y quiere que los demás le sigan, tiene que predicar con el ejemplo. Arremangarse y ser el primero en sacrificarse. Y este papel lo ejerce Raphinha a la perfección. Ya en el arranque del partido levantó los brazos hacia al grada para reclamar que el Camp Nou fuera una caldera. Luego, sobre todo antes del descanso, volvió a agitar los brazos, pero por diferente motivo.

En un pase hacia atrás de Oblak, Raphinha fue como una bala para incomodar al meta esloveno cuando se percató de que era el único estaba presionando. Y se pegó un cabreo con sus compañeros tan tremendo como justificado. Incluso, dio un salto de rabia. No fue la primera vez y en otra de ellas, el destinatario fue Lamine Yamal, a quien Rapha quiere y cuida un montón, pero con el que también es exigente.

Raphinha agita los brazos al ver que no le siguen sus compañeros en la presión / SPORT

El brasileño es un tesoro para Hansi Flick y hay quien piensa que con once Raphinhas al Barça le irían mucho mejor las cosas. Atento a cada detalle, se encargó, cuando acabó el partido, de pedirle a sus compañeros que no se olvidaran de agradecer a los aficionados todo el apoyo que habían dado.

Compromiso total de Raphinha con el Barça / Valentí Enrich

La locura con Fermín

El Barça puede presumir de cantera y de futbolistas que han mamado la esencia azulgrana desde pequeñitos y son más culés que el palo de la bandera. Es el caso de Fermín López. El de El Campillo apareció por el Spotify Camp Nou con ropa de calle, un llamativo chándal verde militar con gorra a juego.

Cuando Ferran Torres marcó el 3-1 que certificaba la victoria azulgrana, Fermín no pudo aguantar más de un segundo en la zona reservado para los jugadores no convocados y, ni corto ni perezoso, se fue a celebrarlo junto al banderín de córner con los protagonistas.

Gerard Martín le quita la gorra verde a Fermín en la celebración del 3-1 / Valentí Enrich

En una escena divertida y que habla muy bien de la unión del vestuario, Gerard Martín, muerto de risa, le quitó la gorra a Fermín, quien totalmente de verde llamaba la atención en un mar azulgrana.

Ferran manda callar bocas y éxtasis de Flick

Un 3-1 con la firma de Ferran que dio mucho juego. Sobre todo por parte del propio goleador, quien mandó callar bocas en un gesto inequívoco. Fue uno de los señalados del KO en Stamford Bridge tras fallar un gol muy claro y esta, la tenía apuntada el valenciano. Lo cierto es que su temporada está siendo notable, con 10 goles, 8 de ellos en Liga y 2 en la Champions.

Ferran Torres manda callar a los que le critican / Valentí Enrich

Tras la victoria, se fundió en un largo abrazo con Pedri, su gran amigo en el vestuario y compañero de confesiones.

También lo vivió exultante el 3-1 y el inmediato final del partido el técnico azulgrana, Hansi Flick, quien no podía (ni tenía porqué) ocultar su cara de felicidad después del sufrimiento de otros días y de momentos complicados con la roja a su segundo Marcus Sorg ante el Alavés, que le había dejado abatido.

Por cierto que Hansi Flick tuvo un muy buen detalle cuando, tras el pitido final, Diego Pablo Simeone enfiló como tiene costumbre enfilar el camino hacia vestuarios a toda velocidad y el técnico alemán le fue a buscar expresamente ya en el pasillo tras bajar las escaleras, para darle un afectuoso saludo.