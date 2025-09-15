Lo que no se vio del Barça-Valencia: los 'despistes' de Flick, fuegos artificiales, las risas de Lamine y el cabreo de Hugo Duro

Jugar en un estadio para 6.000 espectadores dejó sin opciones a muchos barcelonistas que intentaron buscar, como fuera, una entrada, pero los afortunados que estuvieron presentes, además de presenciar una tremenda goleada por 6-0 del Barça sobre el Valencia, pudieron disfrutar de detalles tan inusuales en un partido de Primera División como el de poder ver a los ídolos futbolísticos de muy cerca o captar un ambiente muy distinto y especial.

Festín del Barça en el Johan ante el Valencia, con dobletes de Fermín, Raphinha y Lewandowski / SPORT

Cánticos que se vuelven en contra

Para muchos aficionados fue su primera vez en el Johan Cruyff y se movían sin tener muy claro dónde estaba su asiento el bar más cercano para refrescarse. También las aficiones estuvieron inusualmente juntas y la del Valencia se hizo oír hasta que los goles azulgranas, uno detrás de otro, los fueron apagando. Uno de los cánticos de los ches fue el de reclamar más coraje a sus futbolistas, el manido "échale huevos..." que aprovecharon después los aficionados azulgranas que estaban en el gol, a escasos metros de sus rivales, para repetirlo de forma irónica.

Y es que el culé se lo pasó en grande. Seguramente, era una experiencia, la de jugar en el Johan, que no apetecía, pues las ganas de volver al Spotify Camp Nou son enormes, pero los que pudieron estar presentes a buen seguro que no lo olvidarán y lo recordarán durante toda la vida con una amplia sonrisa en la boca. Los culés, claro. Porque para los valencianistas fue una pesadilla.

¡Puertas abiertas en el Johan! / Germán BONA

El abrazo de CAT

Por haber, hubo hasta fuegos artificiales sobre el cielo del Johan Cruyff. Justo a unos diez minutos para arrancar el partido , un espectáculo a metros de distancia, procedentes de un barrio de la vecina localidad de Sant Feliu de Llobregat en fiestas. El preludio de lo que iba a suceder después...

El momento más emotivo del partido fue, sin duda, el regreso de Marc Bernal 383 días después. Su entrada al césped tras darse un gran abrazo con Hansi Flick fue atronadora y después, con el pitido final, felicitaciones a doquier, hasta de la mascota. CAT, que está en todas las 'salsas' y ya se ha convertido en imprescindible.

Bernal y Flick se abrazaron antes de entrar al campo / Agencias

Lamine, con su gran amigo Brian Fariñas

Desde la grada, aplaudieron también los futbolistas no disponibles, como Frenkie de Jong, Balde y un Lamine Yamal que, gorra blanca a la cabeza, se lo pasó en grande junto a su inseparable amigo Brian Fariñas, el centrocampista del filial.

Y es que había motivos para la euforia y sobrados en el vestuario azulgrana. Tras la exhibición, Flick fue felicitando a todos sus futbolistas y se 'hizo el despistado' en sala de prensa. Fue inteligente el alemán. ¿Para qué liarla después de un gran partido? Así, pasó de refilón sobre el castigo a Raphinha, no añadió nada a la 'rajada' contra la Federación Española por la lesión de Lamine e incluso optó por no referirse, respondiendo otra cosa, a la sanción de la UEFA y el posterior perdón, lo que le permitirá, junto a su segundo, sentarse en el banquillo del St. James' Park de Newscastle este jueves.

Regalo de Jofre

Araujo, Christensen y Jofre Torrents se quedaron un rato sobre el césped tras el choque para hacer un poco de ejercicio. El canterano regaló su camiseta tras escuchar cóno se la pedían. Y es que en el Johan todo es más cercano, incluso se ven imágenes 'imposibles' en otros escenarios. Como que los futbolistas tengan que pasar para las entrevistas a las televisiones con derechos por delante de los periodistas que esperaban para entrar en la sala de prensa. Por allí se pudo a ver a Fermín, feliz con su doblete y el compromiso del beso en el escudo, a Casadó y a Marc Bernal, muy satisfechos por el triunfo... y al valencianista Hugo Duro. Cuando se le requirió si iba a hablar en zona mixta, soltó, muy serio: "Estoy yo para hablar con el cabreo que llevo". Normal, el varapalo fue tremendo.