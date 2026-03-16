Lo que no se vio del Barça-Sevilla: el abrazo más especial de Flick, un gesto que dice mucho de Casadó y la frustración de Lewandowski

El Spotify Camp Nou apenas registra una media entrada a unos 30 minutos del comienzo del FC Barcelona - Sevilla FC cuando la megafonía del estadio anuncia el equipo arbitral del encuentro, liderado por Juan Martínez Munuera. Se escucha entonces la primera y única pitada generalizada de la tarde. El colegiado de la ida de la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid anuló incomprensiblemente a instancias del VAR un gol de Pau Cubarsí que podría haber cambiado la resolución de la eliminatoria. La afición culé no olvida ni perdona.

Sorprende, en cambio, que sí que pase desapercibido un futbolista del Sevilla en el repaso de las alineaciones: Alexis Sánchez. El delantero chileno estuvo tres años en el Barça, entre 2011 y 2014, pero la hinchada local lo recibe con indiferencia. Minutos después, saltan al terreno de juego los futbolistas blaugrana y sí que reciben la ovación del público. En el calentamiento, una novedad: Eric Garcia y Gavi, a pesar de ser suplentes, no hacen pases largos como el resto de jugadores que no saldrán de inicio, sino que forman parte del ejercicio de posesión de los titulares. Curioso.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 5 - 2 Sevilla FC de la jornada 28 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Lamine Yamal es uno de los futbolistas de la columna vertebral culé que descansa. Antes de ocupar el sitio en el banquillo desde el que verá el partido, saluda a los once jugadores titulares del Barça. Gesto de madurez del genio de Rocafonda, consciente de que no puede jugar siempre. El miércoles toca 'final' contra el Newcastle y Hansi Flick lo necesita en perfectas condiciones.

Entre el estreno de la nueva zona de animación en el Gol Sur, denominada Gol 1957 e integrada por unas 800 personas, y la reapertura del Gol Nord (a pesar de que sus primeras cinco filas están vacías por baja visibilidad), el ambiente en el Spotify Camp Nou es espectacular de principio a fin. 56.483 gargantas llenan el Estadi y vibran con un equipo que disfruta y hace disfrutar. La Grada d'Animació se lo pasa en grande. Y tiene tiempo para todo tipo de cánticos, desde el burlón "Joan Garcia es de la Masia" hasta la canción de Los Picapiedra versionada para apoyar a Robert Lewandowski cada vez que el polaco, desafinado de cara a portería, perdona una ocasión clara.

Mucho más inspirado está Raphinha, que celebra su tercer hat-trick con la camiseta del Barça. En las celebraciones de los dos primeros goles, Gerard Martín no puede centrarse en el festejo. Primero le aborda Joan Garcia para hacerle algunas correcciones de la salida de balón y la altura de la línea defensiva; después es Raphinha quien le pide balones al espacio. Gran partido del de Esplugues de Llobregat, imprescindible en la zaga barcelonista.

Gavi, el colofón

El soleado domingo de elecciones en el Spotify Camp Nou transcurre con solemnidad hasta que los aficionados azulgranas piden a Flick que aproveche el favorable marcador para dar entrada a Gavi. Tres minutos después, el técnico alemán escucha al 'pueblo' y el centrocampista andaluz sale a calentar para jolgorio de los aficionados. En el 82', el Estadi estalla cuando el palaciego ingresa al terreno de juego (previo abrazo con beso incluído de Hansi) y Ronald Araujo le entrega el brazalete de capitán.

Pasa desapercibido un gesto de Marc Casadó justo antes de la sustitución. Durante unos segundos, la entrada de Gavi corre peligro porque Xavi Espart está muy fatigado y Flick solo puede hacer un cambio. En ese momento, sin embargo, el de Sant Pere de Vilamajor se dirige a Flick desde lejos y se ofrece a jugar de lateral derecho para que el '6' pueda reaparecer igualmente. No es necesario y Raphinha es el jugador que abandona el césped.

Finaliza el partido y lo primero que hacen los futbolistas del Barça es agradecer el apoyo incondicional al nuevo Gol 1957. Juntos, entonan el tradicional 'Un dia de partit' para cerrar un partido redondo contra el Sevilla. 5-2, primera victoria en la trilogía de encuentros en casa antes del parón de selecciones y todos preparados para conocer el resultado de las elecciones a la presidencia del club.