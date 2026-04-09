Lo que no se vio del Barça - Atlético: Kovács sacó de sus casillas a Flick, la frustración de Lamine y la primera piedra de la remontada

El FC Barcelona perdió contra el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League (0-2) y necesitará una remontada épica en el Metropolitano para mantener vivo el sueño de la 'orejona'. No será fácil, pero el equipo de Hansi Flick ya demostró en la Copa del Rey, a pesar de caer eliminado, que venderá muy cara su piel.

Fue un encuentro en el que todo lo que podía salir mal salió mal. El Barça perdonó varias ocasiones claras (acabó con 18 tiros), el VAR intervino para expulsar a Pau Cubarsí pero no para señalar un clamoroso penalti de Pubill, Julián Álvarez marcó un auténtico golazo justo después de que su equipo obtuviera la superioridad numérica... y un largo etcétera. Qué caprichosa puede llegar a ser la Champions.

Pasaron tantas cosas en el Spotify Camp Nou que hubo algunos episodios que pasaron desapercibidos. Como por ejemplo la accidentada llegada de ambos equipos al estadio, la del Barça por culpa de bengalas y fuegos artificiales lanzados de forma peligrosa por parte de los aficionados culés y la del Atlético por el lanzamiento de objetos que destrozaron dos lunas del autocar colchonero, las más cercanas al sitio de Simeone.

El calentamiento específico de Joan Garcia

El portero del Barça, el primero en saltar al terreno de juego para calentar como siempre, realizó alguna modificación en su preparación. Y es que, en el momento en el que los jugadores culés practicaron los lanzamientos a portería, estuvieron entre palos Wojciech Szczesny y Diego Kochen, pero no el guardameta de Sallent. ¿El motivo? Estuvo practicando las salidas fuera del área junto con el entrenador de porteros José Ramón de la Fuente.

Hansi Flick se imaginaba un guion de partido con el Atlético de Madrid hundido y buscando balones en largo y es por ello que Joan practicó las salidas para despejar el esférico en situaciones peligrosas. Aunque al final este tipo de acciones no acabaron abundando, el arquero quería estar preparado para ello.

También fue algo sorprendente el calentamiento de Fermín. Tras sufrir una brecha en la sesión de activación previa al partido, el de El Campillo no fue titular, pero no estuvo poniéndose a tono al lado del resto de suplentes, sino que, equipado con una cinta para proteger la zona afectada, hizo trabajo y toques en solitario. Acabó saliendo (y completando una buena acción) tras el descanso.

Fermín, con una brecha a la cabeza en la previa del partido / Valentí Enrich / SPO

Los arrebatos de Flick con Kovács

Hansi acabó desesperado con el colegiado rumano. El árbitro empezó a irritar al técnico alemán desde el minuto 8, cuando perdonó incomprensiblemente la amarilla a Koke tras una entrada durísima sobre Dani Olmo. A partir de esa acción, todo fue empeorando hasta que Kovács expulsó a Pau Cubarsí a instancias del VAR a finales de la primera mitad. No se lo podía creer el míster culé.

Explotó Flick en la reanudación, cuando Pubill cometió unas manos tan absurdas como claras en el área y el penalti no fue señalado. El entrenador, fuera de sus casillas, pidió cuando el balón aún no había salido del campo que se revisara la jugada. Sin éxito. Marc Casadó, Gavi y Joao Cancelo fueron los jugadores que más lo acompañaron en las protestas. En rueda de prensa, el teutón verbalizó su enfado y expresó la indignación al respecto.

Lamine se vació y acabó hundido

Cuando el árbitro indicó el final del partido, Lamine Yamal se fue al suelo y lamentó el mal resultado del Barça. Fue el delantero blaugrana más inspirado y no dejó de marcar diferencias. Le faltó inspiración en la definición, pero los defensas del Atlético sufrieron para frenar al genio de Rocafonda.

El '10' no pudo salirse con la suya y se le vio visiblemente afectado tras el encuentro. El Spotify Camp Nou, sin embargo, quiso animarlo a él y a sus compañeros entonando el "Sí, se puede" y agradeciendo el enorme el esfuerzo realizado. La primera piedra de la remontada en el Metropolitano ya está puesta. El reto será mayúsculo, pero el Barça está más que preparado para dar la vuelta a la eliminatoria dentro de menos de una semana.