Nino: "A la gente no le importa que Lamine tenga pubalgia"

El currículum de Juan Francisco Martínez Modesto es verdaderamente imponente. Más de 800 partidos como profesional, segundo máximo goleador de la historia de la Segunda A y máximo anotador de la historia del Elche. Conocido futbolísticamente como Nino, se retiró a los 41 años y estuvo perforando la red rival hasta sus últimos coletazos como profesional.

Como ahora Lamine Yamal, Nico Williams o Franco Mastantuono, Nino tuvo que lidiar durante su carrera con una pubalgia. Esta lesión que parece que ahora se está cebando con las jóvenes estrellas. Y que ha provocado un conflicto casi de estado con el astro de Rocafonda como protagonista. Y con la RFEF y el FC Barcelona en un fuego cruzado constante con el último fascículo de la tratamiento por radiofrecuencia antes de incorporarse con la Roja.

Nino, te retiraste con más de 800 partidos jugados creo. ¿Manejas la cifra?

Sí, entre 810 y 815 partidos fueron creo.

Qué barbaridad...

Al final son muchos partidos y muchos goles. Me retiré con 41 y terminé marcando gol en Copa del Reey en el Elche, el club de mi vida. Tenía alguna oferta para seguir, pero la cabeza me dijo hasta aquí.

El de máximo goleador de la historia del Elche creo que te durará un tiempo.

Supongo que me durará un tiempo, sí. También tengo el de jugador con más partidos de la historia del Elche. Creo que unos 470.

Nino, en una imagen reciente con el Elche / Elche

¿Qué hace Nino con su vida ahora?

Soy entrenador del Juvenil B del Elche y embajador de la Fundación del Deporte Ilicitano.

¿Sigues mucho al primer equipo, estás ligado?

Estoy en fútbol base pero el primer equipo entrena al lado, tenemos el despacho en el estadio, los chavales se cambian en el vestuario de abajo. No trabajo con ellos pero lo sigo todo al 100%.

¿No te llaman para entrenar a los delanteros?

No, de momento no. Ya tengo mucho trabajo como entrenador. Parece que no es nada de trabajo, pero un juvenil genera mucho.

Entiendo que sigues mirando mucho fútbol por tu cargo.

Desde siempre, a mí me encanta el fútbol. Muchos partidos el fin de semana. Primera, Segunda, Primera RFEF. Lo sigo haciendo porque me divierto con ello. Ahora analizo más contrarios, equipos rivales, entrenamientos propios. El fútbol son detalles.

¿Aún se acuerdan de ti los chicos?

Al final estoy con chicos con 16, 17, 18 años, el respeto se respira. Estoy encantado con ellos.

La pubalgia te molesta al bajar del coche, al toser...

¿Entrando en la pubalgia, cuándo te aparece?

A mí me aparece la pubalgia en 2002-2003, me pilla con 21-22 años. Es de un día para el otro. No sabes el motivo, te empiezan a explicar que está desequilibrado el tema de las lumbares, los aductores, la zona abdominal. Notas una molestia, pero piensas que puede ser una más de las mil sobrecargas que tiene un futbolista de élite en una temporada. Cuando empeizas a ver que al golpear notas esa molestia empiezas a preocuparte. Hablas con médicos y fisios y ya ven que puede ser un principio de pubis. Empieza de menos a más y es complicado.

¿Hasta qué punto te limitaba el dolor?

Llega hasta el punto que te molesta al bajar del coche, al toser por debajo del ombligo. Golpear ni hablar. Golpear un pase de cinco metros a un compañero imposible. Es como un latigazo, un pinchazo en la zona abdominal, del aductor. Es una molestia muy constante, no te deja. Imposible. Te puedes pinchar voltarén para quitar dolor, pero a los 45 minutos estás otra vez limitadísimo.

Entiendo que lo más frustrante es no tener un plazo de recuperación.

No sabes cuánto va a durar la lesión. Al final tú tienes una rotura de fibras del isquio y sabes cuánto durará. Pero esto le preguntas al médico cuando voy a estar recuperado y te dice que vamos a ir fortaleciendo la zona, potenciando para ir cogiendo fuerza en la zona del abdomen. Muchos detalles y circunstancias que te llevan a ir día a día. Hay días que te encuentras mejor y piensas que ya estás curado y otros que no puedes ni levantarte de la cama.

He tenido compañeros que han acabado en el quirófano por la pubalgia

¿Debes aprender a convivir con ella, no?

Yo iba jugando, iba parando. Dos meses y medio o tres de molestias y sensación no te las quita nadie. Y he tenido compañeros que han acabado en el quirófano porque no termina de arrancar y no te puedes mover. A mí me dejaba hasta un cierto punto pero no estaba al 100%.

¿Cuándo notaste que se había acabado?

Igual que vino de la nada te das cuenta que llega un día que ya te encuentras bien. Me acabé olvidando de ella, se había pasado. Luego a los 32 en Pamplona en Osasuna tengo una pequeña recaída de molestias y tal pero nada, dos o tres semanas. No fue tan grave como la primera.

En tu casa te llego joven, con 21. Lamine o Nico también la han sufrido en pleno desarrollo físico.

Ahora tengo un chico que lleva dos meses parado por una pubalgia. Son chicos que se están desarrollando, que son explosivos, que hacen acciones muy rápidas. Lamine y Nico vienen de terrenos de juego muy mojados, donde influye si está más mojado o seco. Son muy eléctricos y si no tienes una compensación muscular a nivel de equilibrio te puede pasar factura el pubis.

Lamine charla con Lewy / Valentí Enrich / SPO

En el caso de Lamine, además, debe lidiar con todo el ruido de fuera. Si no está al 100% se nota y aparecen las críticas.

Es muy duro a nivel mental. Hablamos de chicos de 18 años que se enfrentan a una sociedad que solo le importa ganar. A los aficionados les importa eso, el resultado, no que Lamine tiene pubalgia y que necesita ir conviviendo con ella, tratándose. Tienes todas las ayudas pero todo lleva un tiempo y para estar al mejor nivel no es fácil. Tiene una exigencia muy brutal a nivel mental y por momentos eso pasa factura a nivel muscular también. Sabes que no puedes fallar, que te metes en un mundo donde la exigencia es máxima, donde no puedes fallar dos pases ni un partido y medio. Cualquier cosa que hagas que no sea para bien del club estarás en el foco.

¿Se le ve algo mejor estos últimos partidos, no?

Sí, creo que lo he visto ya con más chispa, movimientos mucho más rápidos. El día del Elche el control y el latigazo que suelta. Si estás con una pubalgia aguda importante ese movimiento te mata. La sensación es que va mucho mejor. También el otro día en Vigo. Se le ve más eléctrico, más Lamine en todos los sentidos. Eso significa que la pubalgia va por buen camino, que no va a más y que no se está haciendo crónica. Le va dejando ser Lamine y es el camino para estar al 100%.

Lamine Yamal y Mbappé, en un partido entre España y Francia / Alberto Estévez / EFE

¿Y ahora otra vez en el ojo del huracán por este tratamiento de radiofrecuencia que lo ha dejado sin poder ir a la Roja?

Hablamos de un Barça, los medios que tendrá Lamine serán brutales, 100% encima de él. Saben que si no lo tratan al 100% puede volver en cualquier momento. Es mucho trabajo a nivel de gimnasio, y luego a nivel de fisios, tratamientos, hay otro trabajo por detrás importante. Habrán hecho esté tratamiento incluyendo el parón para que esté luego al 100%.

¿Qué depara el futuro para Nino?

Yo estoy en casa, tranquilo, muy agradecido al club por seguir confiando y ayudándome. Di el paso de ser entrenador y sigo formándome y tomando decisiones en mi casa, en el Elche, y estoy encantado.