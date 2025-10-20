Nike prepara el 'remake' de la camiseta de Ronaldinho que provocó los aplausos del Bernabéu en 2005

Noviembre del año 2005. Ronaldinho marca el 0 a 3 del FC Barcelona ante el Real Madrid y el Santiago Bernabéu deja atrás la rivalidad para reconocer la pieza de arte en la que el brasileño transformó su actuación en aquel Clásico, con 'el hombre del bigote' recogiendo el sentimiento madridista en primer plano en la televisión.

Esa temporada el conjunto entrenado por Frank Rijkaard conseguiría levantar la liga y remontaba la final de la Champions en el Stade de France de París frente al Arsenal para sumar su segunda 'orejona' a las vitrinas de su museo.

La casualidad televisiva convirtió a ese espectador del Real Madrid-Barça en un icono del partido / ·

Muchos recuerdan aquella plantilla por su camiseta, una pieza de coleccionismo que vistieron el astro brasileño, que aquella temporada recogía el Balón de Oro, Samuel Eto'o o un jovencísimo Leo Messi que todavía lucía el '30' en la espalda.

20 años más tarde, Nike ha decidido atacar directamente a los culés nostálgicos y lanzará una reedición de aquella pieza de museo en la que se convirtió la camiseta que también vistieron nombres como Puyol, Xavi, Iniesta, Larsson o el héroe de la final, Belletti, actual entrenador del Barça Atlètic.

Ronaldinho marcó dos goles en el Bernabéu en el Clásico de noviembre de 2005. / EFE

La marca que ofrece la ropa al FC Barecelona desde 1998 recupera la camiseta de la temporada 2005-2006 al más puro estilo del emblema del movimiento 'Joga Bonito': manga larga y con el nombre y dorsal 'Ronaldinho, 10' a la espalda, según avanza el portal especializado 'Footy Headlines'.

Además, no faltarán el logo antiguo de LaLiga y TV3 más todos los detalles característicos de aquella equipación que se completaba con unos pantalones granates, como los acentos amarillos y las formas de la colección 'Total 90'.

Esta temporada, precisamente, Nike ha recuperado aquella colección en una versión actualizada para las terceras equipaciones de los clubes que patrocina, como el propio Barça, el Chelsea, Inter de Milan o Atlético de Madrid.

Según apunta el medio mencionado, la icónica casaca saldría a la venta durante el mes de noviembre y se baraja la opción que también salga en versión de manga corta. La cápsula T90 se popularizó sobre todo gracias a las selecciones en el Mundial 2006, donde el dorsal delantero iba rodeado por un círculo inaudito en el fútbol.