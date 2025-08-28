Nike consolida a Alexia como 'La Reina' del fútbol

Alexia Putellas se ha convertido en uno de los mayores iconos del fútbol femenino a escala global. Su desempeño en el terreno de juego, sus dos Balones de Oro y a su lucha por mejorar las condiciones de las futbolistas, junto a sus compañeras, provocaron un movimiento social que está haciendo crecer el deporte. Todo ello la ha catapultado a ser una referente y una de las jugadoras más mediáticas del mundo. Esto no ha pasado desapercibido por Nike, que la quiere convertir en un estandarte de su marca.

La centrocampista catalana ya colaboraba con la firma estadounidense de equipamiento deportivo, pero esta alianza está a punto de dar un paso más allá. En el mes de junio, Putellas se convertía en atleta exclusiva de Nike, lo que significaba un reconocimiento a la figura de la jugadora del Barça y un movimiento que elevaba su estatus como deportista. El acuerdo incluía el lanzamiento de una colección de ropa de su propia línea y la creación de un logotipo personal.

Pues bien, este jueves el portal especializado en información sobre equipación de fútbol ha desvelado el que será el logo de la marca de Alexia Putellas. Este consiste en una A posicionada en el centro y franqueada de los unos en referencia a la inicial de su nombre y a su dorsal tanto en el FC Barcelona como en la Selección Española, respectivamente. Todo ello conforma una corona, haciendo un claro guiño que encaja a la perfección con su apodo 'La Reina'.

Logo de Alexia Putellas. / FOOTY HEADLINES

Así, la dos veces Balón de Oro se une al selecto grupo de deportistas con una identidad propia dentro de la firma de Oregon. Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal o Kobe Bryant —firma que ha lanzado una colaboración este año con el Barça— son algunas de las figuras que han hecho acciones similares con Nike.

Todo apunta a que la colección de ropa exclusiva con el logo personalizado de Alexia salga a la venta a principios de 2026. Tampoco se descarta la creación de una bota de fútbol de firma. En cualquier caso, esta acción de Nike refuerza la apuesta por la jugadora de Mollet del Vallès, en un año en el que opta a su tercer Balón de Oro después de una magnífica temporada.