Nike cae un 35% en beneficios, despide a 1.400 trabajadores e inicia una nueva estratégica

Nike ha anunciado una nueva ronda de despidos que afectará a aproximadamente 1.400 trabajadores en todo el mundo, una cifra equivalente a menos del 2% de su plantilla global. El ajuste se concentrará principalmente en el departamento tecnológico y forma parte de la estrategia de transformación “Win Now”, el plan con el que la multinacional estadounidense busca simplificar su estructura, modernizar sus operaciones y recuperar el crecimiento rentable.

La medida fue comunicada internamente por el vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Nike, Venkatesh Alagirisamy, que explicó que los cambios responden a una nueva fase del proceso de reorganización ya iniciado por la compañía. “En conjunto, estos cambios supondrán una reducción de aproximadamente 1.400 puestos en operaciones globales, la mayoría en tecnología”, señaló el directivo en una nota interna.

Imagen de Alcaraz vinculado a Nike / EFE

Alagirisamy reconoció el impacto humano del ajuste: “Estas reducciones son muy difíciles para los compañeros directamente afectados y también para los equipos que les rodean”. Al mismo tiempo, quiso enmarcar la decisión dentro de una estrategia de continuidad y no como un giro inesperado. “No es una nueva dirección. Es la siguiente fase del trabajo que ya está en marcha”, añadió.

Tecnología, Converse y fabricación Air

El recorte no se limita a una reducción de plantilla aislada. Nike lo sitúa dentro de una reorganización más amplia que busca rediseñar su equipo tecnológico, modernizar la fabricación de sus productos Air, trasladar parte de las operaciones de calzado de Converse e integrar el trabajo de la cadena de suministro de materiales dentro de los equipos de suministro de calzado y ropa.

Una pelota de Nike / efe

Un portavoz de la compañía explicó que los despidos buscan posicionar mejor a la organización ante el ritmo actual del deporte y acelerar su crecimiento. Los empleados afectados pertenecen a distintas regiones, entre ellas Norteamérica, Asia y Europa, y empezarán a ser notificados de forma inmediata.

El nuevo ajuste se suma al recorte de 775 empleos anunciado en enero, centrado principalmente en centros de distribución de Nike en Estados Unidos. En aquel momento, la compañía vinculó la decisión a la aceleración del uso de la automatización y a su objetivo de volver a un “crecimiento rentable a largo plazo”. Además, el pasado verano ya había ejecutado otra ronda de despidos que afectó a menos del 1% de su plantilla corporativa.

Los beneficios de Nike caen un 35%

La reestructuración llega en un momento delicado para Nike. En su tercer trimestre fiscal, correspondiente al periodo entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la compañía obtuvo un beneficio neto de 520 millones de dólares, unos 445 millones de euros, lo que representa una caída del 35% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos, en cambio, se mantuvieron prácticamente estables, con 11.279 millones de dólares, alrededor de 9.643 millones de euros. Esa diferencia refleja una presión creciente sobre los márgenes: Nike vende casi lo mismo, pero gana bastante menos.

Detalle de las Nike de Paula Badosa / EFE

La compañía también ha advertido de que las ventas seguirán cayendo durante el resto del ejercicio. Para el trimestre actual prevé una contracción de ingresos de entre el 2% y el 4%, arrastrada especialmente por China, donde anticipa un descenso cercano al 20%. A ello se suma el menor rendimiento de Converse y la necesidad de reforzar la eficiencia interna en un mercado cada vez más competitivo.

El consejero delegado de Nike, Elliott Hill, trabaja desde su regreso a la empresa en un plan de recuperación tras varios años de pérdida de impulso comercial. Aunque la multinacional ha logrado algunos avances iniciales, los últimos recortes muestran que la transformación todavía atraviesa una fase compleja.

En este contexto, el mensaje de Alagirisamy resume el fondo del ajuste: Nike quiere ser una empresa “menos compleja y más ágil”. En la práctica, esa estrategia se traduce en menos estructura, más automatización y una reorganización profunda de sus operaciones globales.