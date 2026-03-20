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Confidencial SPORT

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FC Barcelona

Nike deja al Barça sin camiseta retro para LaLiga

La plantilla del Barça no vestirá camiseta retro en la original iniciativa organizada por LaLiga para la jornada 31

El Barça ha mantenido su acuerdo con la firma Nike

El Barça ha mantenido su acuerdo con la firma Nike / Valentí Enrich / SPO

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

LaLiga ha organizado un fin de semana muy especial para la jornada 31 de Primera División, en la que los clubs que la disputarán jugarán con camisetas retro en homenaje a sus equipos históricos. El Barça es una de las entidades que se ha adherido a la iniciativa, no así el Real Madrid. Sin embargo, la plantilla de Hansi Flick no lucirá equipación especial para la ocasión. La razón es que Nike no ha tenido tiempo de producir las camisetas con un diseño inspirado en su historia y así lo comunicó al club.

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Nike, patrocinador oficial del FC Barcelona / SPORT

Durante la presentación de las distintas camisetas, LaLiga echó mano de la elástica usada la temporada pasada con motivo del 125 aniversario de la entidad blaugrana para el desfile. Cabía la posibilidad de echar mano de las equipaciones retro que comercializa BLM y que no tienen incorporado el logo de Nike.

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El problema es que, al no ser ‘cobranded’, el contrato de patrocinio que une a Barça y a la empresa de Oregon no lo permite. El acuerdo deja muy claro que los futbolistas de la primera plantilla están obligados a vestir la ropa que suministra Nike en los partidos oficiales. Los de Flick reciben en el Camp Nou al Espanyol en la jornada elegida para una iniciativa que ha sido muy bien recibida por clubs y aficionados.

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