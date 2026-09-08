Nijstad, pretendido por el Barça, lo tiene claro: "Es el mejor club del mundo"

Una de las posiciones que estudió reforzar la dirección deportiva del Barça durante el mercado de verano fue la de central izquierdo. A Deco le gustaba mucho el joven defensa de 18 años, Ruud Nijstad, pero el traspaso no pudo llevarse a cabo porque el club azulgrana no quiso pagar lo que el Twente pedía por él.

Una semana después del cierre del mercado, el jugador ha explicado en 'Voetbal International' como vivió el interés azulgrana. "Fue bastante especial, por supuesto. Salí mucho en las noticias. Es curioso. Se publicó el mismo día del partido fuera de casa contra el Qarabag. Creo que fue a través de vosotros, ¿verdad? El momento no fue el ideal para mí. Pero es parte del fútbol, hay que lidiar con ello", explica el joven defensa.

Nijstad no esconde que pasó días de nervios, pues su deseo era jugar en el Barça. "Es el club más grande del mundo. Así que, en cierto modo, te come la curiosidad, pero teníamos varios partidos importantes con el Twente. Esa tenía que ser la prioridad número uno. Cuando era posible, lo pensaba. ¿Cómo sería? El Barcelona… Si un club así te quiere, es maravilloso. Sé que ha habido contacto entre los clubes. Del resto, se lo dejo todo a mi representante. No me presionan demasiado", dice.

El joven defensa neerlandés dice entender la decisión del Twente. "De vez en cuando me enteraba de cómo estaban las cosas, nada más. Desde el principio quedó claro lo que pensaba el Twente al respecto. Que no me permitían irme. Y lo entiendo. Yo mismo prorrogué mi contrato deliberadamente porque aquí puedo seguir desarrollándome. Así que eso es lo que tengo que seguir haciendo. Seguir así. Jugar mucho. Estoy contento de estar aquí, y así sigue siendo", admite el jugador, que es codiciado por otros grandes clubes europeos y que puede volver a ser objetivo del Barça en el próximo mercado de invierno. El futbolista tiene contrato con el Twente hasta el 30 de junio del 2029.