Ni la niebla ni 64.000 gargantas frenan a un Barça abusón en Sevilla

El Barça de Flick cada vez se asemeja más al que enamoró el año pasado. Seis victorias seguidas en Liga y sensaciones positivas en aumento. El cuadro azulgrana se impuso al Betis con todas las de la ley y siendo superior a su rival y con una nueva remontada tras el 1-0 inicial. 3-5 en un choque sentenciado ya al descanso (1-4) con festival de Ferran (3) y en el que hubo algo de relajación en el tramo final.

Sábado movido para un Barça que a punto estuvo de tener un problema gordo para llegar en tiempo y hora a Sevilla. La niebla en el aeropuerto de la ciudad hispalense dejó muy tocada la operativa de vuelos. La expedición azulgrana salió más de una hora tarde y sin tener certeza de si podría aterrizar en la capital andaluza o debía buscar un Plan B en Jerez o Málaga. Finalmente, por suerte para Flick y los suyos, se quedó en anécdota con maniobra magistral del piloto de por medio.

SORPRESA BARDGHJI

Y si de sorpresas iba la cosa, el técnico de Heidelberg nos regaló otra en la alineación. Y bien gorda. Salía de inicio Roony Bardghji. Después de no jugar ni un minuto en los últimos cinco encuentros. Banquillo para Lewy y Raphinha. Y ojo, Lamine de mediapunta haciendo de Olmo. El '10' haciendo de '10'.

No empezaban nada bien las cosas. En una de las primeras, jugada por la izquierda del Betis, pase al corazón del área de Abde, chut en semifallo del Cucho que le caía a Antony el brasileño fusilaba a Joan Garcia (1-0).

Ferran celebra su gol ante el Betis / Valentí ENRICH / Sport

Lejos de quedar grogui, el Barça de Flick demostró que ha recuperado el carácter del curso pasado. Ni cinco minutos tardó en empatar. Gran triangulación Lamine-Roony-Koundé y el galo ponía un pase perfecto a Ferran, que hacía de '9' a la perfección y machacaba a Valles. Pero aún tenía cosas por aportar el de Foios. Un minuto después, centro medido de Bardghji y el valenciano se sacaba una volea de primer nivel para dar la vuelta a la tortilla (1-2).

FESTIVAL DE ROONY Y FERRAN

Era solo el comienzo. El Barça quería dejar claro a propios y extraños que está de vuelta, que tiene igual o más amor propio que la pasada campaña. Maniobra exquisita de Pedri, pase en ventaja a Roony y el sueco se sacaba un disparo con la diestra (teóricamente la menos hábil) inapelable para Valles. Qué ciclón en 20 minutos.

Lamine marca el quinto de penalti / Valentí ENRICH / Sport

Y seguía sin saciarse el Barça. Dominador absoluto. Y con un 'Tiburón' arriba con mucho colmillo. La suerte acompañaba a Ferran para marcar el 1-4 en un tiro lejano que pegaba en un defensa. Gol número 57 con el Barça del de Foios. Igualando a Iniesta. Nada mal. Tenía alguna el cuadro de Pellegrini para reducir distancias pero el resultado al descanso era bastante apabullante.

LAMINE LIQUIDA CON UN PENALTI POLÉMICO

Tras la reanudación, el Betis intentó apretar más con corazón que otra cosa. Pero en el 59' se enterraba cualquier esperanza para la parroquia local. El VAR llamaba a Francisco José Hernández para que revisara una posible mano de Bartra a tiro de Rashford. Ante la indignación del cuadro de Pellegrini y de la gente en la grada, el colegiado decidía señalarla. Y Lamine, sereno y con todo el temple del mundo, liquidaba (por si no lo estaba ya) el choque en Sevilla. 1-5.

RELAJACIÓN FINAL

En unos minutos finales ya sin historia, logró maquillar un poco el abultado marcador el Betis con un gol de Llorente al segundo palo en el que hubo algo de relajación en el Barça. Una 'empanada' que se acentuó con un penalti innecesario de Koundé que derivaba en el 3-5 del 'Cucho' a falta de seis minutos.

En cualquier caso, repaso importante de un equipo que tiene el próximo martes una 'final' contra el Eintracht y que empieza a coger velocidad de crucero. Solo falta traspasarla a Europa para volver a meter miedo de verdad.