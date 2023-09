Del Nido defiende al Barça y critica la "demagogia" del Sevilla

“La demagogia no cabe en un estado de derecho. Mientras una sentencia firme no diga lo contrario, el Barça es inocente”, ha opinado el máximo accionista del club hispalense El exmáximo dirigente del Sevilla se ha desmarcado del posicionamiento del club andaluz, dirigido por José Castro

José María del Nido, máximo accionista del Sevilla, se ha mostrado muy crítico con el club hispalense por el comunicado sobre el ‘caso Negreira’ que emitió justo antes de la derrota del equipo de José Luis Mendilibar en su visita al Estadi Olímpic Lluís Companys (1-0). El expresidente ha defendido a la entidad azulgrana y ha reivindicado la presunción de inocencia “mientras una sentencia firme no diga lo contrario”.

“La demagogia no cabe en un estado de derecho. Mientras una sentencia firme no diga lo contrario, el Barça es inocente”, ha escrito Del Nido en su estado de Whatsapp según ‘Estadio Deportivo’. El exmáximo dirigente del Sevilla, de esta forma, se ha desmarcado del posicionamiento del club andaluz, dirigido por José Castro, que este viernes presenció la derrota de su equipo contra el Barcelona desde la tribuna (y no el palco) del Estadi Olímpic.

La reacción del club culé al comunicado del Sevilla ha sido muy contundente. La junta directiva de Joan Laporta ha roto relaciones institucionales con el equipo andaluz “en tanto en cuanto no rectifique su posición inadmisible e injustificada”. “El denominado ‘Caso Negreira’ no puede servir de excusa para tales actuaciones ya que el procedimiento judicial se encuentra en una fase de instrucción muy prematura”, ha justificado.