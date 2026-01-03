Cuando Nicolás Maduro 'fichó' por el Barça… y otro día lloró por Messi

El secuestro de Nicolás Maduro por las tropas de Estados Unidos está dando mucho de qué hablar. El mandatario venezolano fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores. Por ahora se desconoce el paradero de ambos, aunque se conoce que están bajo custodia del ejército estadounidense y con vida. Además, el vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, señaló que Maduro "responderá de sus crímenes ante la Justicia".

Las decisiones políticas de Maduro siempre han estado en tela de juicio, pero con el transcurso de los años ha logrado mantenerse en el poder pese a crisis políticas y económicas, mostrando un estilo autoritario pero capaz de generar lealtad entre sus seguidores.

Nicolás Maduro, fiel al Barça

Alejado de la política, el mandatario venezolano es un apasionado del fútbol, y en varias ocasiones ha mostrado su afición por el FC Barcelona, llegando incluso a aparecer vistiendo la camiseta del club.

En un vídeo de 2020, grabado por un doctor de Carabobo, el político de Venezuela bromeó diciendo que iba a convertirse en la nueva incorporación del Barça.

"Ya me convocaron para los entrenamientos con el Barcelona, me incorporo al Barcelona", se sinceró, en tono de broma. Además le cuestionaron: "¿Vas a jugar de '9'?". Él no dudó en decir: "De refuerzo".

Maduro, enfadado con Joan Laporta

También, Maduro mostró su malestar cuando el Barça dejó escapar a Leo Messi al PSG: "¡Qué feo lo que le hicieron a Messi! Yo lloré con él, cuando lo vi llorando, lloré, porque es un muchacho bueno, auténtico, y una gran gloria deportiva del mundo".

El político venezolano no entendió de ninguna de las manera la decisión de Joan Laporta y del resto de los directivos del club catalán: "No tiene nombre, le dieron una patada a Messi, cuando es un muchacho noble".

En su día, Maduro ya conocía desde entonces la idea que Messi tenía en mente antes de su salida al PSG y que mantiene ahora como jugador del Inter de Miami: "Lo único que quería era terminar su carrera en el Fútbol Club Barcelona".