Nicolas Anelka: "Como veterano extrañas ver jugadores como Lamine"

Domingo, mediodía. La 'Students Nations World Cup' tiene, como primera semifinal, a Brasil y Alemania batiéndose en el césped de la Ciutat Esportiva Damm. El torneo, regentado por Lenny Evra -hijo de Patrice- y patrocinado por varios amigos de su padre, lleva ya algunas semanas desarrollándose en Barcelona. Es una iniciativa de deporte semiprofesional, con doce selecciones conformadas por estudiantes de la ciudad participando para llevarse la gloria.

En las gradas, uno de sus valedores: Nicolas Anelka. 'Le Sulk' volvió a España para apoyar la iniciativa del hijo de su excompañero en la selección de Francia. Y, además, habló con SPORT para repasar su carrera, los coqueteos con el Barça, la rivalidad Lamine - Mbappé y sus expectativas para la Champions y el Mundial.

Nicolas Anelka habló con SPORT / Gorka Urresola

¿Qué tal te ha parecido el torneo? ¿Y las instalaciones de la CF Damm?

Bueno, me gusta el estadio. Es bonito. Se ve mucha calidad. Algunos jugadores son de calidad. Creo que están más centrados en la universidad que en el fútbol. Aun así, se ven algunos jugadores de calidad. De momento solo hay un gol, pero me gusta.

¿Extrañas jugar?

No, estoy ya 'viejo'. El fútbol es cosa del pasado, pero disfruto viendo partidos, sobre todo a los niños. Por eso vine, porque me gusta el fútbol y me gustan los jóvenes talentos.

¿Y en cuanto a ser presidente? Lo fuiste en un club en Turquía... ¿volverías a los despachos?

No, tuve la oportunidad de hacerlo porque conozco a mucha gente en todo el mundo, especialmente en Turquía. Pero no es lo que quiero. Creo que lo que hice en el fútbol como jugador, lo hice y ya está. Ahora se acabó. Si alguna vez tengo la oportunidad, por supuesto, siempre pienso si quiero hacerlo o no. Pero me centraré más en mi familia. No en el fútbol, solo en verlo por televisión o en el estadio.

Estás en España, país donde se te recuerda por tu año con el Real Madrid. ¿Qué recuerdas de aquella experiencia?

Bueno, fue increíble ganar la Champions League. No es fácil. Sobre todo jugando en el Real Madrid, es algo especial. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Tengo muy buenos recuerdos de cuando estaba en España, recuerdos inolvidables. Porque, primero, el Real Madrid es un club especial. Como dije antes, era uno de los clubes más grandes del mundo. Y ganar la Champions League también es especial. Así que, ambas cosas juntas, son mucho más especiales.

Tienen ahora en ataque a otro francés, Kylian Mbappé. ¿Sueles seguirlo?

Sí, veo los partidos. Kylian lo está haciendo muy bien. Marca goles en todos los partidos. Y es bueno en eso. Marcó goles en Mónaco, en París. Ahora está marcando goles en Madrid. Y creo que lo único que le falta es ganar un título con el Real Madrid. Y ojalá al final de la temporada gane la Liga o la Champions. Pero creo que el Real Madrid ganará algo esta temporada.

También lidera Mbappé la selección de Francia. ¿Cómo los ves para el Mundial?

La selección francesa siempre es buena. Será buena. Igual que la española. Puedo ver a ambos equipos en la final. No sé quién será el campeón. Pero ambos equipos son buenos.

Jugaste tú un Mundial, aunque no acabó muy bien. ¿Cómo fue?

Es algo especial. Es una de las competiciones más importantes, como la Champions League. Cuando juegas al fútbol, tu sueño es jugar la Champions o el Mundial. Es un sueño para los jugadores. Y si lo consigues, significa que eres uno de los mejores de tu país. Al igual que la Champions, es un recuerdo inolvidable.

¿Qué tal por aquí por Barcelona?

No sé mucho de la ciudad porque no tuve tiempo de visitarla. Pero me gusta España.

Pudiste vivir aquí en la ciudad, ¿no? Estuviste cerca de fichar por el Barça...

Sí, estuve muy cerca. Era una posibilidad cuando jugaba en el París Saint-Germain de joven. Pero fiché por el Arsenal inglés. Después de eso, tuve la oportunidad de jugar con el Real Madrid. Así que aquí es donde fiché para jugar en España.

Ahora lidera al Barça Lamine Yamal. ¿Sigues sus partidos?

Es un jugador muy bueno y talentoso. Además, es muy joven. Es uno de los jugadores más habilidosos. Marca goles, da asistencias. Está siempre creando algo en el campo. No hay muchos jugadores como él. Ya no. Antes teníamos muchos jugadores así. Pero ahora es uno de los grandes talentos de Europa y del mundo. Tanto como Mbappé, creo que ambos los dos mejores. Sobre todo cuando hablaba de Francia y España. Él jugará con España y Mbappé con Francia. Así que va a ser una gran pelea. Ya es una gran pelea entre el Barcelona y el Real Madrid... y continuarán durante mucho tiempo.

¿Crees que ese tipo de jugadores se están perdiendo?

Sí, ya no tenemos jugadores así. Así que es bueno verlo jugar. Porque como jugador veterano, extrañamos a jugadores como él. No es un delantero de verdad. Extrañamos a jugadores como él. Y, por desgracia, ya no tenemos muchos. Así que nos alegra verlo jugar. Y ojalá siga jugando así durante mucho tiempo.

Hablaste también del Arsenal. Ganaste una Premier allí... y ahora pueden ganar otra. ¿Cómo ves al equipo de Arteta?

Bueno, esta temporada va a ser una gran oportunidad para que Mikel gane el título. Llevan esperando 22 años para ganar la Premier. Así que esta temporada va a ser la mayor posibilidad para ellos. Y están bien también en la Champions, tienen buenos jugadores, aunque les falta un poco de suerte para ganar algo. Pero creo que esta temporada va a ser una gran oportunidad para que Mikel gane el título. Y también para ganar la Champions. Es un gran equipo pero, como dije, simplemente les falta suerte.

¿Qué equipos ves como favoritos para la Champions?

Creo que podría ser el Arsenal. También podría ser el Real Madrid, y podría ser el Bayern de Múnich.

¿Y para el Mundial?

Francia y España. Para mí, son los dos mejores equipos. Quizás me equivoque, pero creo que Francia y España tienen buenas posibilidades de ganar el Mundial.