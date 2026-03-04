Nicolas Anelka y el Barça, un amor que nunca se concretó: "Estuve muy cerca"

En la Ciutat Esportiva Damm se viene desarrollando, desde el mes de febrero, un torneo de estudiantes con ganas de brillar. La 'Students Nations World Cup' agrupa a los jóvenes por sus naciones de origen buscando conseguir la gloria, certamen organizado por el hijo de Patrice Evra, Lenny, y que busca potenciar y dar visibilidad al deporte semiprofesional.

Brasil, finalista de la Students Nations World Cup / Gorka Urresola

Cuenta Lenny con varios excompañeros de su padre como valedores del torneo, con nombres de la talla de Robert Pires, Paul Pogba o Nicolas Anelka. Este último, justamente, atendió al Diario SPORT en una entrevista que podrán leer al completo el próximo domingo y en la que mencionó los acercamientos que tuvo con el Barça a finales de la década de los 90.

"No sé mucho de la ciudad porque no tuve tiempo de visitarla. Pero me gusta España", puntualizó Nicolas, que recordó aquella ocasión en la que pudo fichar por el equipo blaugrana. Era invierno en la temporada 1996/97 y el delantero de Versalles brillaba con luz propia en el Paris Saint-Germain con 18 años, lo que le puso en el radar de grandes clubes europeos.

Nicolas Anelka habló con SPORT sobre su carrera / Gorka Urresola

Desde la Premier League era muy codiciado, y el Barça, con Bobby Robson como entrenador, también se mostró interesado. Tenía a un Ronaldo en su esplendor en ataque y aparecía 'Le Sulk' -el malhumorado en inglés- como opción para compartir ofensiva.

No sé mucho de la ciudad porque no tuve tiempo de visitarla. Pero me gusta España Nicolas Anelka, sobre Barcelona — Exfutbolista

"Sí, estuve muy cerca. Tuve una posibilidad de venir cuando jugaba en el PSG, de joven. Pero fiché por el Arsenal y me marché a Inglaterra en febrero de aquel año, con Arsène Wenger". Los 'gunners' desembolsaron poco menos de 1 millón de euros para llevarse a una de las grandes promesas del momento.

"Después de eso tuve la oportunidad de jugar con el Real Madrid. Así que aquí es donde fiché para jugar en España", añadió Anelka. Efectivamente: un par de años más tarde aterrizaría en LaLiga vistiendo los colores blancos, previo pago de 35 millones de euros al Arsenal de Wenger para dejarle ir.

Nunca se sumó a las filas de un Barça para el que volvería a sonar en 2007, antes de fichar por el Chelsea procedente del Bolton, pero sí quedó prendado del equipo que ahora dirige Hansi Flick, tal como desvelara en la entrevista que podrán leer íntegramente este fin de semana en SPORT.