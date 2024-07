Nico Williams 'revienta' la planificación del Barça

En el FC Barcelona ya nadie lo oculta: Nico Williams es el objetivo principal en caso de poder acometer alguna gran operación. Como ha venido informando SPORT en los últimos meses, el extremo del Athletic era la prioridad del club por delante de nombres como Luis Díaz o Dani Olmo, por el que nunca hubo nada más que un contacto informal. En la sombra, el Barça avanza gestiones y en contactos permanentes con LaLiga ya admite que es la de Nico la operación que persigue.

Durante un buen tramo de año, en Can Barça tenían claro que la gran necesidad de la plantilla era un centrocampista de contención. No es que ahora se considere que ya no es así, pero ciertos factores modifican la hoja de ruta. La 'explosión' del factor Nico Williams ha provocado que su potencial fichaje se vea de gran impacto para el club. En el área deportiva creen que, en caso de elegir, la combinación del jugador del Athletic más un centrocampista más 'low cost' es mejor que viceversa, es decir, que un centrocampista de primer nivel y un extremo más austero.

Desde el primer día el Barça ha tenido claro que el conjunto vasco no se abriría a negociar. Al menos respecto al montante total de la operación. Otra cosa es de cara a flexibilizar el pago de los 58 milones de cláusula. Más que esa, la gran preocupación del club ha sido analizar si podría disponer del 'fair play' necesario para llevar a cabo la operación. Y en los últimos días ha crecido el optimismo en el Barça de cara a poder tener margen de maniobra en las próximas semanas.

Un salto de calidad

El club catalán entiende que poder disponer de Lamine, Nico y Raphinha en los dos flancos de ataque sería dar un salto de calidad y además impulsar la competencia interna. Después, y a pesar de que falta un centrocampista capaz de ayudar en la destrucción, el resto de verano se dedicaría a intentar encontrar una pieza capaz de sumar en la medular, aunque pudiera ser un jugador a préstamo.

A pesar de que el Barça cree que falta algo de intensidad en el centro del campo, sobre todo sin balón, el hecho de acumular perfiles que pueden ejercer en el doble pivote provoca que no sea una situación alarmante: Christensen, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong y Marc Casadó pueden actuar ahí.

Ansu, el gran damnificado

Por otro lado, la hipotética llegada de Nico dejaría prácticamente a Ansu Fati sin opciones reales de ser importante. Aunque el jugador quiere hacer la pretemporada y demostrarle a Flick que puede ser útil, solo una hipotética salida de Raphinha, que solo piensa en quedarse, podría variar su situación, que apunta de nuevo a una salida. Y, además, Joao Félix aguarda por si puede llegar cedido por segunda temporada.

En cualquier caso, el Barça sigue en contacto con LaLiga y a la espera de activar determinados movimientos que le den el 'fair play' necesario, el club sigue trabajando para poder hacer realidad la llegada de un Nico que prioriza Barcelona a la Premier League. Deco y el agente del jugador mantienen comunicación frecuente y con gran sintonía a la espera de que las intenciones puedan plasmarse en papel.