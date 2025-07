Nico Williams regresa de sus vacaciones para cerrar su fichaje

Es cierto que hubo momentos de tensión en las últimas horas porque Félix Tainta, en contacto permanente con Nico Williams, no estaba dispuesto a aceptar el pago de la cláusula del Barça por su cliente si no había garantías absolutas de que el club podría inscribirle en LaLiga. La fórmula que la entidad planteó en el último momento acabó satisfaciendo las demandas por parte del futbolista, que ya sabe que, en el caso hipotético y para nada contemplado por parte del Barça que, llegado el día, no hubiera inscripción, podría negociar con cualquier club siempre que abonara una cantidad parecida a la desembolsada por los blaugrana.

En cualquier caso, ese sería ya un escenario distinto y al que nadie quiere llegar. De hecho, el club tiene el pleno convencimiento de que este mismo mes de julio alcanzará la norma 1:1 y podrá operar con total normalidad, es decir, todo aquello que ingrese podrá ser usado para invertirse de nuevo. La calma entre todas las partes es total y los nervios han desaparecido. Por esa misma razón el Barça quiere finiquitar el fichaje cuanto antes mejor.

En ese sentido, ya se están realizando los trámites burocráticos para poder acudir a la sede de LaLiga y abonar los 58 millones de su cláusula de rescisión más el IPC (unos 62 ‘kilos’). Entre el papeleo es imprescindible que Nico Williams firme los poderes notariales necesarios para que el Barça pueda ir en representación del jugador, que a nivel legal es quien paga por su libertad gracias al contrato firmado en su día con el Athletic Club.

Nico Williams en una acción con el Athletic Club / JAVI FERRÁNDIZ

Para ello, el futbolista que se encuentra aún de vacaciones, ya está de regreso para poner todo de su parte y completar su incorporación al Barça. Quiere estar pendiente de todo ya sobre el terreno porque es consciente que se han dado los pasos necesarios para que todo quede solucionado. Si no pasa nada, según los tempos que el club tiene previstos, el pago de la cláusula podría producirse esta misma semana, seguramente el viernes, algo que también ocurrió, por ejemplo, con Joan Garcia, que también tuvo que regresar de sus vacaciones para firmar los poderes notariales.

El próximo 9 de julio, además, el Athletic empieza los entrenamientos de pretemporada y aunque Nico Williams tiene unos días más y no deberá presentarse al primer día, tanto desde la entidad blaugrana como por parte del propio futbolista, no quieren que se genere más ruido alrededor de su fichaje por el Barça. De ahí que se quiera acelerar todo lo máximo posible.

Un nuevo gesto de buena voluntad de Nico Williams

Por otro lado, el acuerdo es total entre todas las partes, algo que ya se conocía en el aspecto más crematístico, aunque el extremo ha tenido un nuevo gesto de buena voluntad para facilitar su inscripción. La fórmula ideada pasa por establecer un montante total de las cantidades que el club deberá abonar al futbolista durante los seis años que dure su vinculación, hasta el 30 de junio de 2031, pero también que se equilibrarán las cifras para que en su primer año pueda tramitarse su ficha sin tener ningún problema con el Fair Play y el límite salarial. Todos han puesto de su parte para dar por cerrada la operación.

Dani Olmo y Joan Laporta / FCB

Es por ello que el Barça ha garantizado al cien por cien que podrá disputar, como debe ser, la primera jornada de Liga sin problema alguno, algo que preocupaba mucho a Nico Williams, consciente de que Dani Olmo no pudo disputar las dos primeras jornadas de la pasada temporada y que acabó siendo inscrito por la lesión de Christensen.

Eso sí, el club, más allá de entrar en la norma 1:1, aún deberá generar ingresos extra para lograr el hueco necesario para que la ficha de Nico Williams pueda encajar en la masa salarial blaugrana. Algunos de ellos ya se han obtenido por la venta de futbolistas y las ganancias por los movimientos de jugadores en el mercado de los que el Barça tenía un porcentaje a futuro. Así, la idea y nadie duda ahora de que así será, es que el delantero navarro esté junto al resto de sus compañeros el 13 de julio en la Ciutat Esportiva para pasar las pruebas médicas preceptivas antes de ponerse a trabajar.

El Barça, que ya lo era, considera que ha dado un paso ya definitivo y que ahora es todo cuestión de respetar los tiempos para acabar de poner el broche a una operación que arrancó el pasado verano y que, un año más tarde, se hará realidad.