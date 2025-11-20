Nico Williams, preparado para una gran pitada

Nico Williams está siguiendo un tratamiento conservador en el pubis, como Lamine Yamal, que le permitirá jugar en el Spotify Camp Nou. Durante la semana se ha podido entrenar con sus compañeros y en la última jornada de Liga marcó el gol de la victoria ante el Oviedo.

El Athletic necesita mucho a Nico, aunque ello sea a costa de tener un ambiente más hostil de lo habitual. Nico esta vez está preparado para lo peor. Sabe que se llevará una pitada que aún puede ser mucho mayor a la de la temporada anterior. Su negativa a firmar por el Barça, tras ofrecerse a través de su representante, sentó muy mal al barcelonismo, que se había vuelto a ilusionar con su fichaje.

Los pitos formarán parte de la atmósfera especial que se respirará en el Spotify Camp Nou en la vuelta del Barça a casa. Lamine tuvo que soportar los pitos de Montjuïc en un partido en el que Hansi Flick fue a estrecharle la mano y notó más aprecio en el campo que en la grada.

Cabe recordar que Nico mantiene muy buena relación con los jugadores del Barça de la selección. En especial, su amistad es estrecha con Balde y Lamine Yamal, pero con el resto también tiene química gracias a su carácter extrovertido.

Prioridad Dani Olmo

El FC Barcelona estuvo en la órbita del Barça las dos últimas pretemporadas. En la primera de ellas, el objetivo número uno era Dani Olmo y no se pudieron afrontar los dos fichajes. En verano pasado se destinó la partida de 60 millones de un fichaje grande en el egarense.

El director deportivo, Deco, siempre le dio prioridad porque Olmo era un futbolista que podía jugar en cuatro posiciones diferentes, de media punta, de falso nueve o en una de las dos bandas. Por ejemplo, el egarense jugó el último partido de España ante Turquía tirado a la izquierda y cuajó un gran encuentro, anotando uno de los goles del partido y generando mucho peligro.

Nico Williams, en un entrenamiento de esta semana del Athletic / EFE

Para esta pretemporada no estaba previsto el fichaje de Nico, pero se presentó la ocasión de mercado. Su representante, Félix Tainta, viajó a Barcelona para entrevistarse con Deco y ofrecer el fichaje. El Barça debía pagar la cláusula de rescisión de 58 millones de euros para llevarse al futbolista.

Renovación sorpresa

De todos modos, Deco prefería fichar a Luis Díaz para la banda izquierda, aunque su precio de unos 80 millones de euros era muy difícil de afrontar y se decantó por el Bayern de Múnich. La segunda carta era Nico y la sorpresa fue mayúscula cuando el jugador renovó por el Athletic hasta el 2035. El movimiento del representante se interpretó como una manera de poner en valor al menor de los Williams y obtener un mejor contrato con la renovación.

La cláusula del futbolista aumentó para pasar de los 58 millones de euros a situarse cera de los 100, una cantidad más elevada, fuera del alcance del FC Barcelona, aunque posible para los equipos de la Premier que se han interesado por sus servicios.

Nico Williams, con su madre y su hermano Iñaki tras su renovación con el Athletic / EFE

El FC Barcelona tiró por la tercera vía que fue lograr la cesión de Rashford, del Manchester United, con una opción de compra de 30 millones al final del ejercicio.

El inglés está rindiendo, aunque la ilusión que el barcelonismo tenía con Nico Williams era muy grande. El disgusto por haber cerrado la puerta al club blaugrana por segundo verano consecutivo es muy grande y la respuesta se verá el sábado a las 16.15 h. en el remodelado Spotify Camp Nou.

Nico será titular ya que está mucho mejor del pubis y es básico para Ernesto Valverde. Las estadísticas son demoledoras. El Athletic Club no ha ganado ninguno de los siete partidos en los que Nico se ha ausentado, con un balance de 6 derrotas y un empate.

El jugador navarro estará más motivado que nunca y esta vez confía en no descentrarse por los silbidos en contra que puede recibir de la que pudo ser su afición por dos ocasiones.