Nico Williams se olvida del Barça: "Tenía ganas"

Nico Williams ha arrancado la temporada dejando claro que su cabeza está en Bilbao y que el capítulo Barça, que prometía ser el culebrón del verano y del mercado, se acabó para siempre. Ayer, en el estreno liguero del Athletic en San Mamés, el extremo internacional no solo fue protagonista: participó directamente en los tres goles de su equipo en la victoria frente al Sevilla (3-2). Una declaración de intenciones sobre el césped tras una pretemporada complicada que se completó con un mensaje de amor incondicional a su club y a su afición.

Exhibición en el debut

El choque empezó con la afición volcada. Cada vez que Nico tocaba la pelota, San Mamés rugía. Y aunque los primeros compases no fueron los más brillantes, en el minuto 35 apareció el desborde que le define: provocó un penalti tan claro como innecesario de Juanlu. Ni se lo pensó: cogió el balón y, con una seguridad que demuestra que no había mal momento que valieses, transformó la pena máxima en el 1-0. El gesto posterior fue una declaración de fidelidad: beso al escudo. Primer guiño.

El extremo, lejos de conformarse, siguió 'on fire'. Apenas unos minutos después sirvió un pase de gol medido a Sannadi para el 2-0, confirmando que su partido estaba destinado a marcar diferencias. En la segunda mitad, con el Sevilla apretando, volvió a aparecer para asistir a Robert Navarro en el 3-2 definitivo. Tres jugadas, tres goles. Tres demostraciones de que Nico Williams vuelve a dar miedo si es que alguna vez había dejado de hacerlo.

Sus palabras al acabar el partido disiparon cualquier sombra de duda sobre su compromiso. “Esta afición es increíble y la siento como una familia. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia con ellos. No sé ni cómo describir lo que sientes cuando te apoyan y te cantan como lo hacen en San Mamés. Estoy muy orgulloso de cómo me han tratado desde el principio”, explicó. El internacional añadió que “San Mamés ha estado espectacular, como siempre”, y que soñaba con un inicio así: “Tenía ganas de empezar la Liga de esta manera”.

Fundamental para Valverde

Ernesto Valverde, que conoce bien lo que significa un futbolista con magnetismo en Bilbao, fue rotundo en su apoyo al extremo: “Nico es fundamental. Tiene la obligación de aparecer y lo hace. En cualquier jugada puede fabricarte una ocasión de gol y el rival lo percibe, se siente amenazado permanentemente. Eso es lo que le convierte en diferente”.

Tras un verano en el que se le vinculó de manera insistente al Barça por la visita de su agente a Deco que descubrió SPORT, ofreciéndose tras la Nations League, y en el que su nombre ha estado en el centro del mercado, Nico Williams ha respondido a su manera: sobre el césped. Porque mientras desde fuera se hablaba de futuro, Nico se ha encargado de recordar que su presente y futuro está en San Mamés.