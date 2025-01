Nico Williams sigue sin bailar ante el Barça

No pudo ser, tampoco esta vez, para Nico Williams. El extremo del Athletic, en agenda del Barça desde el pasado verano, tuvo un rol secundario en una noche que no le sirvió en absoluto para acumular méritos a los ojos de Hansi Flick y Deco, ambos con la idea en la cabeza de reforzar la delantera el próximo verano.

Saltó la sorpresa este martes cuando el pequeño de los Williams no apareció entre sus compañeros en el último entrenamiento del Athletic en Yeda antes de la disputa de la semifinales de la Supercopa de España. Suplente al estar algo 'tocado', Nico podía imaginar un papel de revulsivo en el segundo tiempo. Pero no fue así. Cuando entró, el marcador ya era de 2-0 en contra y su irrupción en el envite no tuvo ninguna trascendencia.

Valverde le puso sobre el verde en el minuto 62 en sustitución de Guruzeta y lo cierto es que a Nico se le vio con ganas, participativo. Sin embargo, no pudo concretar sus acciones y su peligro quedó reducido a un tierno remate que atajó facil Szczesny. Igual que en el envite liguero en Montjuïc, Nico no pudo ilustrar el porqué el Barça le quería fichar el pasado verano. El extremo sigue en la lista de deseos de Deco y Flick, pero ahora en un cásting con más candidatos.

Bromeó con su amigo Lamine antes del partido

Acabó frustrado pero el rostro de Nico a media tarde era de felicidad y sonrisa, la que dibujó cuando antes de empezar el partido se saludó y charló con su amigo Lamine Yamal. No solo con él, sino también con Fermín, Eric, Ferran y otros azulgranas. A todos ellos se les vio de buen rollo y haciéndose bromas. Después, claro, en el campo cada uno va por su lado. Nico tuvo que ver como su buen amigo Lamine se llevaba el gato al agua. En el partido liguero en San Mamés, el extremo del Athletic tendrá una tercera oportunidad. ¿Irá entonces la vencida?

Hay que recordar que Nico no vive una temporada especialmente brillante. Más bien todo lo contrario. Tras 25 encuentros disputados entre todas las competiciones ha logrado únicamente dos goles y cinco asistencias, generando una media de gol o pase de gol cada 244 minutos -dos partidos y medio-.