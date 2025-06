Nico Williams, dispuesto a todo para fichar por el Barça

El Barça tiene la última palabra. Nico Williams ha puesto todo de su parte para fichar por el club blaugrana este verano. Pese a tener ofertas superiores del Arsenal —que le ofrece un contrato de 9 millones netos por temporada— y del Bayern de Múnich, el internacional español ha transmitido a su agente y al entorno del Barça que está dispuesto a rebajarse el sueldo si se concreta la operación.

Durante la reunión celebrada en Barcelona entre su representante, Félix Tainta, y el director deportivo del Barça, Deco, el mensaje fue directo: si el club apuesta por él, Nico se adapta. A nivel económico, a nivel deportivo y a nivel personal. Lo único que ha pedido es claridad y que, si llega el momento de decidir, le tengan en cuenta antes de que elija otro destino.

El esfuerzo de Nico

El entorno del jugador tiene claro que no será el club quien iguale las cifras astronómicas del Arsenal o del Bayern, pero Nico no basa su futuro solo en lo económico. Quiere jugar en el Barça, sabe que no es la primera opción del área deportiva, pero acepta ese rol con tal de entrar. Está convencido de que puede encajar en el modelo de juego, crecer bajo la dirección de Flick y consolidarse en un vestuario que ya siente como propio.

Según las fuentes consultadas por SPORT, el agente del futbolista ya ha trasladado al club que aceptarían unas condiciones salariales similares a las que tiene actualmente en el Athletic Club, siempre que el proyecto deportivo sea sólido y cuente con él.

Arsenal aprieta, pero no decide

El Arsenal ha movido ficha con decisión. Le ofrece a Nico un contrato de 9 millones de euros netos por curso, una cifra que ni el Barça ni el Athletic pueden alcanzar. El Bayern también está en la puja y podría ejecutar su cláusula de 62 millones, pero el futbolista ha pedido tiempo. Quiere agotar hasta la última opción de vestirse de blaugrana, y mientras el Barça no se cierre en banda, seguirá esperando.

El Barça, en fase de reflexión

En el club catalán hay división de opiniones. Luis Díaz sigue siendo el objetivo prioritario para reforzar el extremo izquierdo, pero su precio, edad y coste salarial condicionan la operación. Nico gusta, pero no es la primera opción. Pese a ello, el hecho de que el jugador insista y se amolde a las exigencias económicas del club, puede terminar inclinando la balanza.

El Barça escucha y valora, pero no tomará una decisión inmediata. Mientras tanto, Nico aprieta con discreción. Ya ha dicho a su entorno que está preparado para decir “no” a ofertas mejores si el Barça le da el sí. La pelota, ahora, está en el tejado del club.