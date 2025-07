Nico Williams dice 'no' al Bayern...por ahora

El Bayern ha ido con todo este verano por Nico Williams y, por ahora, parece que no podrá ficharle. El club bávaro le realizó una importante nueva oferta económica esta semana de unos 12 millones de euros netos por temporada y el extremo ha declinado negociar con ellos hasta que no se aclare su fichaje por el Barça. La clara prioridad de Nico es firmar por el club blaugrana este mismo verano y lo mantiene a pesar de que aún no tiene garantizada su inscripción, algo en lo que el Barça está trabajando con la intención de tener el 'OK' total del futbolista para pagar la cláusula.

Los movimientos del Bayern comenzaron una vez quedó descartado el fichaje de Florian Wirtz. El internacional alemán dio un portazo para irse al Liverpool cuando estaba prácticamente fichado y la dirección deportiva del Bayern varió su estrategia para apostarlo todo por Nico Williams. Hubo una primera oferta, pero entonces el jugador movió ficha y envió a su representante a Barcelona para saber la predisposición del club blaugrana a firmarle. Fue la famosa reunión con Deco en la que Nico dejó claro su deseo de vestir de blaugrana y comenzó a negociarse su fichaje.

El Bayern se quedó en fuera de juego y activó otras posibilidades como Luis Díaz, pero finalmente decidieron realizar un segundo movimiento con Nico ante la inseguridad de su fichaje por el Barça. Y ahora, de nuevo, Nico ha rechazado avanzar en las negociaciones para esperar al Barça. Este movimiento no indica, ni mucho menos, finiquitar el tema sino un compás de espera. Es decir, que el Bayern deberá ponerse a cola hasta saber si el futbolista firma o no por el Barça. En caso de que se rompiera la operación, sí que podrían volver a hablar.

Nico Williams tiene claro dónde desea jugar y está dispuesto a muchas cosas, pero quiere tener garantizada su inscripción para evitar quedarse tirado en el mes de agosto. Y el Barça le ha confirmado que lo logrará aunque eso no se lo puede poner por escrito, ni tampoco firmarle una cláusula para que quede libre en el caso de que no pueda tener dorsal. El pago de la cláusula, que debe tener el OK del jugador, se está retrasando por ello.

El Bayern deberá estudiar ahora si pasa definitivamente de ir a por Nico e inicia negociaciones con otra de sus opciones -Rashford y Rafa Leao están encima de la mesa-. Los alemanes están encontrando muchas dificultades para firmar extremo de primer nivel, por lo que no sería extraño que intentasen mantener viva esta vía de Nico hasta finales de julio.