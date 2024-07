Nico Williams lo tiene claro: O Barça o Athletic

Es el verano de Nico Williams. El rápido extremo está en boca de todos por su excepcional rendimiento en la Eurocopa y por ser una de las piezas más codiciadas del mercado. El futbolista renovó con el Athletic incluyendo una cláusula de rescisión de 58 millones de euros y es una de las oportunidades para los grandes clubs teniendo en cuenta su potencial, edad y precio. Nico y su entorno tienen encima de la mesa ofertas muy importantes del extranjero pero su decisión es clara: o hay la opción de firmar por el Barça este verano o apostará por seguir un año más en el Athletic, club en el que se encuentra a gusto y en el que podría vivir otro año histórico.

Nico Williams está viviendo con cierta naturalidad toda la rumorología que se está desatando por su futuro. Ya está acostumbrado porque hace unos meses vivió con la presión de renovar por el Athletic o salir con la carta de libertad. En aquel entonces apostó por el club de su vida, al cual está muy agradecido, y firmó una ampliación de contrato renunciando a jugosas primas de fichaje por salir a coste cero. Un detalle hacia un Athletic que le gustaría retener al jugador pero que cobrará una cantidad millonaria en el caso de que decida irse previo pago de cláusula de rescisión.

Tras el final de temporada, Nico tiene claro que podría salir este verano a clubs de primerísimo nivel en Europa. El Chelsea es el equipo que más se ha interesado por él realizando una oferta en firme, que es muy superior a las que dispone o dispondrá en las próximas semanas. El club londinense pagaría la cláusula de rescisión sin pestañar pero no se ha avanzado porque el futbolista no ha dado el OK a la operación. El PSG se ha interesado y ha mostrado su predisposición a pagar la cláusula pero por ahora no ha ido más allá ante la poca predisposición del extremo a salir fuera de España.

Nico está a la espera de los movimientos que pueda hacer el Barça en las próximas semanas. El futbolista tiene claro que hay muchísimo interés en firmarle pero que la situación económica es complicada y seguramente se necesitará alguna venta para poder afrontar la operación. Nico va a esperar al club blaugrana, consciente de que se puede llegar a un acuerdo en cuanto a años de contrato y salario pero con la incertidumbre de si se podrá pagar la cláusula. Va lanzando guiños y bromea con los futbolistas del Barça en la selección, pero no va a ir más allá hasta que no tenga la seguridad de que todo puede salir adelante.

Si el Barça no puede dar ese paso al frente por motivos financieros, Nico tiene claro que se quedará un año más en el Athletic. El extremo ha tenido que reiterar una y otra vez que es feliz en Bilbao formando parte de un grupo humano fenomenal en el que está su hermano, con quien comparte posiciones ofensivas en el campo. Puede ser una temporada histórica para los vascos ya que están clasificados para una Europa League cuya final se juega en San Mamés. Y eso, a nivel emocional, pesa mucho por lo que vuelve a estar dispuesto a descartar propuestas muy importantes, aunque el Barça es diferente. Tanto Nico como su entorno saben que la oportunidad del Barça, si se acaba dando, puede pasar solo una vez y que si no firma este verano difícilmente lo haga en el futuro.

El club blaugrana maneja esta información sobre los deseos de Nico Williams y tiene claro que el fichaje puede llegar a buen puerto siempre que se consigan los recursos económicos suficientes para abordarla. El Barça solo ha hecho el paso de informar sobre el interés a su entorno y preguntar por sus condiciones económicas. Es lo único que hay que negociar porque en el club blaugrana tienen claro que el Athletic no piensa ni coger el teléfono. Para firmar a Nico habrá que pagar los 58 millones de euros más impuestos de su cláusula de una sola vez sin rebaja alguna.

El Barça, ahora sí, tiene clarísimo que Nico Williams es el hombre. Deco priorizaba alguna otra opción, pero el presidente, Joan Laporta, no tiene dudas y se ha fijado como objetivo prioritario su llegada. Incluso más que un pivote para el centro del campo. Nico ha estallado en la Eurocopa y es un futbolista que despierta una expectación tremenda. En el club tienen claro que su fichaje sí supondría un baño de ilusión para la afición y que su rendimiento, junto a Lamine Yamal, pondría de nuevo al Barça en el escaparate de favoritos. Ahora solo falta que cuadren los números...y se haga alguna venta. Va para largo.