Nico Williams: Barça o renovación

Nico Williams está ante la encrucijada más importante de su carrera. Tras una temporada con luces y sombras, el internacional español tiene sobre la mesa dos caminos claros y excluyentes: renovar con el Athletic Club o fichar por el FC Barcelona. No hay más. Las ofertas del extranjero, aunque suculentas, han perdido peso. Y según ha podido saber SPORT, el entorno del jugador trabaja ya con un único escenario real: o sigue en Bilbao o cumple su sueño de vestir de blaugrana.

No hay término medio. El jugador descarta la opción de salir del Athletic a cualquier destino. Y en privado, ha dejado clara su preferencia: si se va, será al Barça. Quiere quedarse en LaLiga, jugar al lado de sus amigos y formar parte de un proyecto que le atrae tanto por lo deportivo como por lo personal.

Dos caminos, una decisión

El Barça ya ha mantenido contactos directos tanto con el agente del jugador, Félix Tainta, como con el propio futbolista. La predisposición de Nico es total. Quiere venir. Está dispuesto a adaptarse al contexto salarial del club y, aunque no es la primera opción deportiva del área deportiva, ha pedido que le esperen antes de tomar cualquier otra decisión. Considera que está preparado para dar el salto y no contempla más alternativas si no es para seguir en San Mamés.

Por su parte, el Athletic le ha presentado una propuesta de renovación con mejora salarial y una cláusula sensiblemente superior a la actual. El club bilbaíno quiere blindar a su jugador franquicia antes de que tome una decisión definitiva. Sin embargo, en Bilbao saben que la decisión no será solo económica. Y que si Nico decide salir, lo hará con el convencimiento de que es el momento de dar un paso más en su carrera.

En este momento, el mensaje que transmite el entorno del jugador es claro: si no renueva, es porque fichará por el Barça. No se contempla una tercera vía.

El Barça, con margen para decidir

En las oficinas del Camp Nou, el caso se sigue con atención y prudencia. Luis Díaz sigue siendo el favorito de Deco, pero su precio es alto y el club no va a tirar la casa por la ventana. Nico, por el contrario, representa una oportunidad con margen de recorrido y encaje generacional. Tiene solo 22 años, conoce LaLiga, y en el vestuario culé ya le esperan jugadores con los que mantiene una estrecha relación, como Lamine Yamal.

Además, Hansi Flick ya ha hablado directamente con el jugador. El técnico alemán le ha trasladado su confianza y le ha explicado cómo encajaría en su sistema. Nico cuenta con su visto bueno, y en el área técnica también valoran su perfil: velocidad, desborde y capacidad de sacrificio. Un extremo zurdo, con hambre y química natural con los jóvenes del equipo.

En el Barça saben que no deben precipitarse, pero tampoco dormirse.