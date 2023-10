Nico Williams-Barça: duelo con morbo por su futuro

El jugador lucha por recuperarse para estar el próximo domingo en Montjuïc ante los blaugrana El Barça se ha acercado a su entorno por si decide no renovar y sale libre en junio

Nico Williams centra los focos del próximo duelo entre Barça y Athletic, que se disputará el próximo domingo en Montjuïc. El extremo del equipo vasco está apurando sus opciones para superar sus problemas musculares porque quiere estar presente en un partido en el que muchas miradas irán entorno a él. Y es que el joven futbolista sigue sin renovar y el Barça ha contactado con su entorno para calibrar opciones sobre su incorporación en el caso de que salga con la carta de libertad.

El área deportiva del club blaugrana, muy atenta a oportunidades a coste cero en los últimos años, tiene claro que Williams es una opción muy interesante para reforzar al equipo para la próxima temporada. Se trata de un futbolista diferencial y si con la carta de libertad puede ser un auténtico chollo. No solo el Barça se ha informado de su situación, ya que varios clubs de la Premier League y el Real Madrid también le han tocado para conocer sus intenciones.

Por el momento, las negociaciones con el Athletic son un auténtico misterio. El club vasco ha realizado su última propuesta mejorando mucho su contrato ya que son conscientes de que se trata de un futbolista muy importante para el futuro de la entidad. No va a haber muchos más movimientos y se está a la espera de la respuesta final del jugador, que debería llegar durante las próximas semanas. El Athletic quiere resolver, para bien o para mal, este tema antes de que acabe el año y hay optimismo.

Y es que los hermanos Williams están muy vinculados al Athletic y agradecidos al trabajo que se ha hecho con ellos y a la oportunidad que les han dado de triunfar en el fútbol al máximo nivel. Es evidente que Nico tendrá propuestas económicas y deportivas mucho más interesantes, pero su arraigo al club hace prever que se pueda llegar a un entente aunque sea a corto plazo...y con una cláusula de rescisión baja para cuando desee cambiar de aires en el futuro.

Para el Barça, Nico Williams solo sería una opción de futuro en el caso de que accediese a la carta de libertad tal y como hizo Íñigo Martínez el pasado verano. Con el central, el Barça intentó un traspaso bajo en su último año de contrato pero el Athletic no quiso vender por debajo de la cláusula. Es improbable que Nico salga en enero vendido si no renueva ya que el Athletic no suele negociar a la baja sus ventas.