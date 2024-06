Nico Williams alucina con Lamine Yamal

Nico Williams ha completado un gran año en Bilbao. Su futuro ha sido relacionado con el Barça, aunque por ahora está jugando la Eurocopa con España. En una entrevista en 'Onda Cero', Nico Williams ha hablado sobre su futuro, Lamine Yamal y se ha mojado a la hora de señalar quien puede ganar el Balón de Oro. También ha confesado que el primer partido contra Croacia estaba muy nervioso, pero espera ser el Nico Williams de siempre contra Italia.

Referente para Lamine Yamal

Nico está siendo un 'hermano mayor' para Lamine Yamal y no es ningún secreto saber que se llevan muy bien. Nico ha hablado de como ve a Lamine Yamal: "Tiene una proyección increíble, ya lo estáis viendo aquí con apenas 16 años". Lamine destacó contra Croacia desbordando ante Gvardiol y toda la defensa croata. Además, Nico ha hablado del tipo de persona que es Lamine. "Es un jugador increíble, es una gran persona. Si le respetan las lesiones y sigue siendo como es lo puede hacer todo y más. Que no tenga miedo." También ha dicho que si tiene que jugar con Lamine en un equipo es en la selección.

Nico Williams celebrando un gol con el Athletic / EFE

Sin mojarse sobre su futuro

Nico ha acceptado que sabe que en Barcelona se habla de su posible fichaje, aunque el jugador del Athletic ha dicho que "algo he visto pero no tengo ni idea de nada, al final estoy centrado en la Eurocopa y poco más". Además, Nico ha declarado que está muy contento y feliz en Bilbao y que acaba de renovar. "No sé que voy a hacer. Nadie sabe el futuro", asegura el extremo de la selección, que ha reconocido estar orgulloso de su temporada en San Mamés y que espera seguir haciendo méritos en el club.

Nico Williams no se ha mojado sobre su futuro / EFE

Sus candidatos para el Balón de Oro

Recientemente, y más ahora en medio de la Eurocopa y de la Copa América, se habla de los candidatos para el Balón de Oro. A Nico Williams le gusta mucho Mbappé, aunque ha dicho que no va a jugar con él, ya que respondió que "es imposible" que vaya al Madrid con él. Para el Balón de Oro, Nico cree que estará entre "Vinicius, Mbappé y Bellingham. No sabria quien decirte".

Cristiano y Messi, dos ídolos

Al responder a preguntas rápidas y cortas, Nico Williams ha dicho que Cristiano Ronaldo era su ídolo de pequeño y que le gustaría conocer al propio Cristiano, Neymar y Messi. Pero Nico ha optado por Messi cuando le han preguntado con quién le gustaría jugar. Sin duda, dos de los mejores jugadores de la historia que también han impactado en Nico Williams.