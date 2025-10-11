Nico Marcipar, un central a seguir en el Barça

Nico Marcipar aún no es un nombre que suene en cada grada, pero en el Juvenil A del Barça se ha ganado respeto y está bien valorado en los despachos. Se trata de un central que destaca por su buena salida de balón y veloz al corte. Hijo de padres argentinos, mezcla el carácter competitivo de los argentinos con la formación técnica tan característica que ofrece La Masia.

Dentro del club se le considera uno de los centrales de la cantera a seguir. No solo por lo que ya ofrece, también por su margen de mejora. Se le ve atento a los detalles y aplicado en cada entrenamiento. Ese perfil encaja con la idea del Barça, donde el central no solo defiende, también construye e inicia cada jugada.

Buena sintonía entre su entorno y el club

En los últimos días ha habido un encuentro informal entre su entorno y el área deportiva del Barça Atlètic, con Sergi Milà y Andrés Manzano. Fue una reunión de seguimiento, centrada en revisar sensaciones y apuntar aspectos a mejorar. Nada de mercado ni de movimientos. Este tipo de charlas ayudan a cuidar el proceso de los jóvenes que están cerca del salto al fútbol profesional. El resultado fue positivo y se subrayó lo que ya hace bien y se marcaron líneas de mejora claras.

Su situación internacional también estuvo sobre la mesa. Nico ha sido citado por Argentina en categorías inferiores y ha estado en los planes de Diego Placente para el Mundial sub 20. A la vez, se ha abierto la opción de representar a España, país en el que vive y en el que se ha formado.

La gran decisión

Las partes coinciden en que viajar a Argentina ahora mismo complicaría su rutina. Los trayectos son largos, el calendario no encaja bien y el fútbol allí es más agresivo. Todo eso puede cortar la línea de entrenamientos que sigue con el Juvenil A. Por el contrario, España ofrece un camino más alineado con su estilo y con la metodología que aplica el Barça. También se considera que su proyección puede ser más sólida si se mantiene en un entorno de juego parecido al que vive a diario.

No hay prisas, y aunque la balanza se inclina hacia España no hay nada decidido por ahora, aunque tiene lógica deportiva que el jugador no pierda días de trabajo. A partir de ahí, la prioridad es clara, seguir compitiendo en uno de los años clave para la formación del jugador.

Dentro del club hay confianza en su crecimiento. Si mantiene la humildad y el nivel de exigencia que muestra cada semana, su nombre dejará de ser un secreto de la cantera para convertirse en una realidad del primer fútbol. Pero aún queda mucho. Mientras tanto, trabajo, trabajo y trabajo.