El expresidente Joan Gaspart acudió al programa 'El Marcador', de Radio Marca, donde volvió a despacharse con varios titulares de lo más llamativos. Tuvo tiempo para exhibir su antimadridismo y enviar un claro mensaje a Nico Williams tras su negativa a fichar por el Barça este verano. Gaspart en estado puro.

De entrada, y atendiendo a la más estricta actualidad competitiva, Gaspart se posicionó de forma clara a la hora de mostrar sus preferencias de cara a la semifinal del Mundial de Clubes que disputarán el PSG y el Real Madrid. "Quiero que gane el PSG para que pierda el Madrid. Y punto. Ya sabéis que a mí el blanco nunca me ha sentado bien", apuntilló

Otro de los temas ineludibles en los últimos días fue el desenlace del caso Nico Williams. Y, más concretamente, la negativa del delantero del Athletic a forzar su salida al club azulgrana. Gaspart dejó claro que la ausencia de Nico en el nuevo proyecto 2025-2026 no debe pasar factura al equipo de Hansi Flick. "Prefiero que juegue Raphinha, es mucho mejor que Nico".

Eso sí, Gaspart, medio en serio y medio en broma, quiso enviar un mensaje a los negociadores de Can Barça en todo este lamentable y dilatado proceso que ha acabado con el fichaje frustrado del delantero del Athletic. "El Athletic le ha puesto más pasión, más ganas, más de todo para retenerlo. Eso es algo que he vivido yo en varios fichajes. La pasión es clave. He tenido que convencer a más de una señora para que convenciese a su marido de fichar por el Barça. Conmigo Nico habría firmado por el Barça", sentenció.

Apoyo incondicional a Deco

Respecto a otros temas de actualidad, y pese a la decepción del caso Nico, Gaspart salió en defensa de Deco. El exdirigente señaló que el director deportivo del Barça "entiende de fútbol, ha sido un gran jugador y conoce bien el mundo de los intermediarios. Lo que ha sucedido no es culpa suya".