Nico sobre su futuro: "No quiero escuchar nada hasta que acabe la Eurocopa"

Nico Williams está siendo uno de los protagonistas de la Eurocopa 2024 que se disputa en Alemania. Su papel de estrella emergente junto al atacante del Barça Lamine Yamal no ha hecho más que elevar su cotización en el mercado futbolístico, y su buena sintonía con el delantero del Barça ha multiplicado las preguntas que recibe sobre su futuro y la posibilidad de que deje el Athletic Club, por el que renovó el pasado mes de diciembre hasta junio de 2027; aunque, eso sí, con una cláusula de rescisión 'asequible', de 58 millones de euros.

Nico Williams atendió a diferentes medios durante la jornada del miércoles, entre otros al diario As. En un momento de la conversación le preguntan por el papel de su hermano Iñaki, tambièn delantero del Athletic Club, su familia y su agente que le han visitado en la concentración de la selección española. "¿Cuántas cosas le están llegando a los oídos estos días, cómo lo filtra?", le cuestionan.

El delantero de España y del Athletic Club resalta el apoyo de su hermano mayo y cómo está intentando aislarse de las informaciones continuas en torno a su futuro. "Al final, mi hermano es una persona muy importante para mí. Ha vivido una situación similar a la mía. También ha tenido ofertas fuera del Athletic. Pero yo dije que no quería saber nada de lo que venga de fuera, de fichajes ni de historias. Saben cómo soy, la personalidad que tengo; y no me gusta saber porque me distraigo fácilmente. Prefiero estar centrado en una cosa e ir a por ella. Porque si me viene una cosa u otra cosa, al final la cabeza no me funciona muy bien. Mi representante, mis padres y mi familia me conocen a la perfección y saben que no quiero escuchar nada hasta que acabe la Eurocopa".

En otro momento de la entrevista, cuando le recuerdan que San Mamés será la sede de la final de la próxima Europa League, preguntan a Nico si le ilusiona la posibilidad de disputarla con el Athletic Club. El hábil delantero vuelve a escaparse por la banda... "(Risas). Como ya he dicho, soy una persona que no me gusta…. Ilusión claro que me hace. Pero estoy centrado en la Eurocopa. Eso queda muy lejos. El año que viene nadie sabe lo que va a pasar. Lo que tenga que venir, vendrá".

Jugar con Lamine en la selección... ¿Y en el Barça?

El delantero del Athletic Club también atendió a los compañeros de 'El Larguero' de la Cadena Ser. Obviamente, además de hablar del buen papel de España en la Eurocopa, de valorar la dificultad de la eliminatoria contra Alemania y de considerar las opciones de título del conjunto de Luis de la Fuente. Nico abordó nuevas preguntas sobre su futuro y el Barça, también con su habitual desparpajo y sentido de la broma.

¿Le gustaría compartir vestuario con Lamine Yamal, Pedri o Fermín la próxima temporada? “En la selección, por supuesto que sí”, repetió Nico en varias ocasiones y entre risas. Este es un fragmento significativo de la entrevista:

¿A ti te gustaría jugar con Lamine Yamal?

El viernes vamos a jugar, así que estoy tranquilo por esa parte (risas).

¿Sientes que se está haciendo una bola muy grande con tu futuro? Tú estás tranquilo, tienes contrato con el Athletic, pero todo el mundo habla de que el Barça te quiere. Esto va a depender de ti.

Sí, pero bueno, ahora estoy centrado en la Eurocopa. Jugamos un partido muy importante el viernes. Es lo único en lo que pienso, en hacerlo mejor y demostrar que puedo hacer mucho más y es lo único que pienso.

Ellos no paran de tirarte la caña: Fermín, Pedri, Lamine… Ellos dicen que les gustaría jugar contigo. ¿A ti te gustaría jugar con ellos? Ya no ahora, este verano. En algún momento.

En la selección, por supuesto que sí.

¿En el Barça no?

En la selección, por supuesto (risas).