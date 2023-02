Solo Nico y Abde, con opciones de regresar al Barça

El área deportiva blaugrana ya trabaja en las salidas definitivas de la mayoría de los cedidos Lenglet podría seguir en el Tottenham a título definitivo

El área deportiva blaugrana ya ha arrancado la planificación de la próxima temporada con el reto de conseguir ingresos superiores a los 100 millones de euros. Es evidente que habrá alguna venta importante, preferiblemente antes del 30 de junio, y también se ha analizado la situación de los cedidos con el objetivo de rentabilizar al máximo sus salidas definitivas. El Barça quiere vender a la mayoría de sus jugadores a préstamo y solo Nico y Abde tienen opciones de regresar para realizar la pretemporada aunque tampoco su continuidad está asegurada si aparece una oferta importante, que en el caso del marroquí podría darse con seguridad. Umtiti, Lenglet, Trincao, Dest y Collado son activos a tener en cuenta en cuanto a ingresos y ya se está avanzando en algunas operaciones para cerrar ventas. Hay optimismo.

El entorno de todos estos futbolistas ya sabe de primera mano que el Barça no va a contar con ellos para el futuro y que la decisión pasa por liquidar contratos a través de ventas definitivas. El caso más claro es el de Trincao, que será adquirido por el Sporting de Lisboa a finales de temporada, pero habrá más. Lenglet tiene muchísimos números para ser adquirido en propiedad por el Tottenham. No hay pactada opción de compra alguna, pero el club inglés está dispuesto a realizar oferta y en el Barça no pondrán problemas si no se asumen pérdidas. El francés se ha asentado como titular y en el mercado hay pocos centrales zurdos de nivel.

Más complicados serán los otros casos aunque en el Barça hay esperanza por acabar de rescindir a Umtiti, quien ahora sí podría tener propuestas tanto de Italia o Francia si sale con la carta de libertad, y se está analizando en caso de Sergiño Dest. El lateral no ha acabado de cuajar en el Milan pero sigue teniendo mercado y el Barça intentará venderle por algo más de 12 millones de euros. Collado, al que una lesión le ha partado del Elche, le quedaría un año más de contrato con el Barça y también se le buscará una solución definitiva aunque es improbable que haya ingreso por venta.

El Barça debe soltar lastre y hacerlo lo antes posible para tener liquidados estos contratos antes de comenzar la pretemporada. Xavi no quiere overbooking alguno en verano y por ello se trabaja con celeridad abriendo ya negociaciones y colocando a los futbolistas en la rampa de salida.

Con Nico y Abde, el Barça sí que podría ponerles en el escaparate en verano. Xavi les probaría, pero no se les cerrará la puerta a una salida si hay propuesta millonaria. Y con el extremo marroquí podría haber sorpresas. Una venta daría beneficios casi netos para el Barça.