Nicky Hayen, el técnico del Brujas que apunta alto: "Será el sustituto de Arne Slot en el Liverpool"

No se confundan si han visto Nicky Hayen y les ha sonado muy familiar. Al menos para los menos futboleros. Poco tiene que ver este Nicky Hayen con aquel Nicky Hayden que fue campeón de MotoGP en 2006 y que desafortunadamente falleció en 2017 tras ser atropellado mientras entrenaba con su bicicleta. A ambos protagonistas les separa solo una letra... Bueno eso y una vida dedicada a deportes radicalmente distintos.

El segundo lo hizo del motociclismo, y el primero lo está haciendo del fútbol. Fue jugador y disputó más de 400 partidos en equipos de Bélgica, el país que lo vió nacer, y Países Bajos, pero donde está sobresaliendo y dándose a conocer al Viejo Continente es como entrenador, donde ha pasado de ganar en estadios que reunían a poco más de 200 personas (en Gales) a competir directamente en la Champions League. Y llevándose el aplauso de todos.

Equipo camaleónico

Esta semana, por eso, tendrá un reto mayúsculo: darle vueltas a la pizarra para sacar algo positivo del duelo que enfrenta a su Brujas con el FC Barcelona. No lo tiene fácil, pero tampoco lo tenía en otros compromisos donde el conjunto belga ha salido victorioso. Que se lo digan al Mónaco de Ansu Fati, que se llevó un 4-1. Hayen ha logrado crear un equipo tremendamente competitivo, camaleónico y que tiene claro que en el juego directo y rápido está una de sus grandes virtudes.

Nicky Hayen está siendo una sensación del fútbol europeo / EFE

El técnico ya suena para reforzar al Celtic y algunos casi lo dan por hecho aunque él sigue tirando balones fuera. Eso sí, no le ha sido tan sencillo llegar hasta aquí. Su carrera es de las largas hasta llegar al éxito. De hecho, su andadura más allá del verde arrancó en el Zwarte Leeuw, un equipo modestísimo del fútbol belga que ahora milita en la quinta categoría. De ahí, fue moviéndose como técnico asistente e interino de distintos equipos de Bélgica y Arabia Saudí.

Todo hasta que llegó el Haverfordwest, un club que pone nombre a una ciudad de poco más de 14.000 personas, de la Primera División del fútbol galés en enero del 2022. Se convirtió en el primer entrenador belga en entrenar en una liga donde los técnicos británicos tienen y tenían prácticamente el monopolio. Tan solo dirigió al equipo en once encuentros llevándolo del penúltimo puesto al borde de los playoffs europeos en menos de seis meses. Lo suficiente para ser aún recordado. De hecho, en los éxitos que vinieron luego, como alcanzar la segunda ronda clasificatoria de la Conference League en 2023, el club le ha hecho directamente responsable.

"Un adicto al trabajo"

Así lo confirmaba Rob Edwards, presidente que apostó por él en el Haverfordwest, que relató cómo le conoció y por qué se sintió seducido por su pizarra: "Nos presentó su proyecto y simplemente queríamos escuchar cada palabra que decía. El tipo era un adicto al trabajo. Se podía ver por el impacto que tenía en los jugadores. Dedicó su tiempo a conocer a los jugadores. Era muy metódico. Preguntaba por su bienestar; también le preocupaba el aspecto mental del juego".

Sobre su forma de ser, Edwards indicó que "era muy tranquilo. No era de los que gritaban en el vestuario; hablaba y se escuchaba. A pesar de no ser el más ruidoso ni el más agresivo, tenía un aura especial. Es un hombre de familia, no bebe, no usa redes sociales. Simplemente se centra en su trabajo".

Y el trabajo le llevó directo a Brujas. En verano de 2022 le llegó una propuesta del equipo belga para hacerse cargo del equipo Sub-23. No duró demasiado ahí. Hayen asumió el cargo de asistente del primer equipo después del despido de Scott Parker en 2023 y, tras el adiós de Ronny Deila, se quedó con el primer equipo de forma interina. De ahí hasta hoy. La dirección del club vio en él un entrenador de primerísimo nivel y los resultados le han ido acompañando. En la temporada pasada, logró hacer pasar al Brujas de la fase liga y, en esta, aún espera hacer un buen papel.

Edwards lo tiene claro: "Creo que Nicky Hayen sustituirá a Arne Slot como entrenador del Liverpool en un plazo de dos años". Declaraciones arriesgadas, pero veremos si acertadas. Mientras, Hayen sigue a lo suyo, con su Brujas y con sus tradiciones antes de los partidos, que pasan básicamente por charlar un rato con su madre, fallecida ya hace cuatro años. Pequeñas anécdotas de un técnico que está llamado a saltar pronto a una liga grande.