Nicki Nicole, sobre su pasada relación con Lamine: "Oye, esto no va a funcionar"

Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole confirmaron su separación en noviembre de 2025, tras un breve noviazgo de pocos meses que hicieron oficial a finales del verano de ese año. Ambos aseguraron que la ruptura fue amistosa y negaron rotundamente los rumores de infidelidad, aclarando que simplemente decidieron tomar caminos separados.

Pasado un tiempo, la historia vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras la reciente campaña publicitaria protagonizada por la artista, en la que muchos han querido ver un claro dardo dirigido al '10' azulgrana. La cantante argentina es la protagonista de la nueva campaña de Desigual para San Valentín, titulada 'Boys Lie' ('Los chicos mienten', en español). La colección reinterpreta los códigos clásicos del romanticismo desde una mirada irónica y contemporánea, sin perder el ADN rebelde y desenfadado que define a la marca.

"Se tiró como un pingüino"

Tras la ruptura con el '10' del Barça, Nicole ha estado soltera, aunque en las últimas semanas ha sido relacionada con varias celebridades. Sin embargo, en un pódcast de Desigual, explicó algunos detalles de la relación entre ambos.

"Esto es obvio que no va a funcionar porque yo trabajo y estoy todo el tiempo por el mundo, y además somos de diferentes sectores. Él se tiró al vacío, como un pingüino, por debajo, y ahora ya no hago eso", dice Nicky.

La artista también sugirió que, con el tiempo, ha preferido mantener una postura más reservada respecto a su vida sentimental y centrarse en su carrera musical y en sus proyectos profesionales. Mientras tanto, el nombre de ambos sigue apareciendo ocasionalmente en redes sociales cada vez que surge alguna referencia a su pasada relación.

Noticias relacionadas

Por parte de Lamine, surgieron rumores de una nueva relación. Aunque no está confirmado, es jóven y hace lo que más le apetezca en cada momento. Él, sigue centrado en el Barça y en hacer lo que maás le gusta: jugar al fútbol.