Nicki Nicole sorprende en el Gamper... ¡con la camiseta de Lamine Yamal!

Nicki Nicole fue una de las protagonistas inesperadas del Trofeu Joan Gamper 2025. La cantante argentina, que cuenta con más de 21 millones de seguidores en Instagram y un enorme tirón entre el público joven, se dejó ver en el Estadi Johan Cruyff para presenciar el Barça-Como. No pasó desapercibida: llegó al estadio con una camiseta azulgrana de Lamine Yamal, el joven talento de Rocafonda con el que mantiene una estrecha amistad.

La escena llamó la atención desde el primer momento tras los rumores aparecidos en los últimos días sobre su supuesta relación.

Nicki, acompañada por tres amigos (entre ellos Bizarrap), todos con la misma elástica de Lamine, entró por la zona VIP y se sentó en un lugar privilegiado para seguir el último amistoso del Barça antes del inicio de LaLiga. Su gesto fue interpretado como una clara muestra de apoyo al futbolista, que a sus 18 años se ha convertido en una de las grandes estrellas del club.

No es la primera vez que comparten momentos. La artista estuvo en la fiesta privada que celebró Lamine por su mayoría de edad, el pasado 12 de julio en la comarca del Garraf. Allí, entre amigos cercanos, música y celebración, quedó patente la complicidad entre ambos, que algunos medios incluso han especulado que podría ir más allá de la amistad.

Nicki Nicole, en el palco del Johan / DANI BARBEITO

En el plano deportivo, el Gamper sirvió como presentación oficial del Barça 2025/26 y como cierre de una pretemporada ilusionante bajo las órdenes de Hansi Flick gracias a un Lamine que sigue igual de enchufado.

Pero fuera del terreno de juego, la imagen de Nicki Nicole con la camiseta de Lamine Yamal fue uno de los momentos más comentados en redes, sumando miles de interacciones y reforzando la conexión entre música y fútbol que tantas veces marca tendencia.