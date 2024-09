NIA: “Me encanta la filosofía de Carlos Alcaraz”

Siempre empezamos este ciclo con la misma pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Diría que jugando la final de la Copa del Rey. Estoy componiendo música latina para el público español y, aunque está siendo algo complicado, me veo jugando en primera línea e intentando ganarme a la gente. Quiero que se escuche el proyecto, que se disfrute y se me dé una oportunidad. Siento que la música latina sufre cierto rechazo por parte de algunos o les cuesta, pero si es de calidad y está bien hecha considero que es diferente. ‘Palosanto’, mi disco, está bien hecho, con mucho cariño y desde el corazón.

Comenta que lo latino cuesta en nuestro país.

No es un estilo de música fácil para España. La salsa, el género tropical más clásico, no es fácil de hacer llegar a las masas, pero es que a mí no me gustan las cosas fáciles. Estoy siendo valiente en ese aspecto, me gusta y acepto encantada el reto.

Apunta que es valiente y perseverante. ¿Qué objetivos se marca?

El objetivo principal es subirme muchas veces al escenario. Tocar y cantar en directo y expandir mi esencia. No me importa el tamaño del escenario, ni donde sea, pero actuar y cantar delante de gente porque con mi banda nos lo pasamos muy bien y se nota. A veces viene a verte alguien que no te conoce y sale siendo tu fan. Si quien me conoce viene a verme con un amigo, pareja o su madre y consigo atraerlos, me doy por satisfecha. Y lo que quiero es programar una gira grande y tratar de cantar en todos los sitios donde sea posible.

¿Detecta quién viene entregado y quién va acompañando?

Por supuesto. Desde el escenario se ven muchas cosas. A la gente que se sabe las canciones, a los que no, a los que van acompañando. Con un concierto puedes lograr que alguien que no consumía tu música se convierta en fan.

Tiene titulación superior de profesora de actividad físico-deportiva.

Cuando era pequeña y había estudiado todo lo que había que estudiar, no sabía muy bien por dónde tirar y dudaba mucho porque el mundo de la música en Canarias tiene poco recorrido. En esos momentos pensé ¿qué hago?, ¿me meto en hoteles a cantar?, no sabía qué camino tomar. Siempre tuve muy claro lo de la música, pero en esa etapa es cierto que dudaba de qué iba a ser de mí. No quería ser profesora porque se me da muy mal lo de enseñar y lo que más me gustaba fuera de la música era el deporte y así salió. De repente surgió la oportunidad de hacer el casting para el ‘Rey León’ y ya vino lo siguiente: música ‘a full’.

¿Por dónde habría tirado de haberse especializado en deporte?

No sé. Siempre he estado ligada al deporte desde muy pequeña, porque con 15 años empecé a bailar como animadora en partidos de la ACB (Liga de baloncesto) y también hacía vóley-playa. Me he tirado media vida viajando, animando y bailando en competiciones deportivas, pero no había nada en que sobresaliera. Me gusta el deporte en general.

Digamos que ha ido quemando etapas sin freno.

Antes del ‘Rey León’ estuve trabajando en el cabaret ‘Lío’ de Ibiza dos años, luego también en Dubai de bailarina y después apareció la oportunidad de concursar en ‘Operación Triunfo’, cuya edición gané en 2020, y así sin parar hasta hoy.

¿Cómo recuerda esta etapa en la casa de OT?

Es durísimo porque estás expuesto las 24 horas. Te meten en una casa con gente que no conoces de nada y se viven momentos tensos. Si ya los vives con tu familia a la que quieres, imagina con alguien a quien no conoces de nada. Es complicado gestionar el estar allí como igualmente lo es salir, porque no tienes inputs del exterior durante mucho tiempo. Son muchos meses encerrados que pasan factura. Si fallas una nota, se te viene el mundo encima; si se va un compañero con el que has congeniado, igual. Es duro aunque la gente no lo crea. Es tu vida y todo gira en torno a lo que sucede en esa casa cada minuto.

¿Cómo se preparaba para dicho reto?

Hacía de todo. Desde ponerme a correr por las salas de ensayo a cantar porque en mi edición ya no había la famosa cinta de correr. Así que me llevé unas pesas para los pies, porque había canciones que requerían de exigencia física y vocal y es entonces cuando tienes que aumentar tu preparación y resistencia. Hacía el deporte que haría normalmente fuera de la casa. Yo es que necesito estar activa y mejorar la resistencia, la fuerza.

¿Cómo se prepara antes de salir al escenario?

No hago nada en especial porque me preparo día a día. Me gusta mantenerme activa. Es algo mental y si un día no voy al gimnasio, me entra mala leche y se me cruzan los cables. Creo que mi cuerpo genera más endorfinas que el resto de los mortales (risas).

NIA e Ignasi Sagnier durante un momento de la entrevista

¿Recuerda algún momento histórico deportivo que le marcase?

Me gustan las finales importantes, de aquellas en las que hay tensión. Eso sí, recuerdo tristemente un día que la UD Las Palmas se quedó a las puertas del ascenso a Primera cuando lo tuvo muy cerca. No soy forofa, pero tengo amistad directa con un exjugador del Las Palmas Javi Castellano, que me acercó mucho al mundo del fútbol.

¿Tiene algún deportista como referencia?

Carlitos Alcaraz me encanta y admiro su filosofía. No lo conozco y me encantaría. Me gusta que siendo tan joven tenga las ideas tan claras y sea tan determinante porque el deporte es como la música; tienes que focalizar. A Carlos le preguntaría: ¿tienes un plan B? Yo no lo tengo, pero me gustaría saber si para él lo habría en el caso de que no le fuese tan bien como le va en el tenis. Yo, por ejemplo, ya he abierto mi propio restaurante, pero mi plan A, B y C es la música y en ella gasto todas mis energías. Carlitos sabe que se dedicará a esto y cuál es su meta. Yo, por ejemplo, sé que llegaré a viejita subida a un escenario.

NIA ama el deporte y la actividad física es parte de su rutina

¿Cómo se define?

Soy perseverante, caprichosa y testaruda, pero humilde. Hay gente que se crea un ‘alter ego’ pero NIA siempre es la misma, tanto fuera como dentro del escenario. Mi verdad es lo que ha conseguido conectar con la gente. Mi música merece ser sentida y me tengo que sentir identificada, de otra manera me estaría engañando.

¿Cómo ayudan las colaboraciones con otros artistas?

Colaborando con otros cantantes importantes como Edurne, India Martínez, María Peláe o Antonio Carmona enriquezco mi música y busco obtener cosas a las que yo no llego, pero aspiro. La unión siempre hace la fuerza. El viaje, el empaparte de otro lugar y del proyecto de irte a otra parte y esa cultura te aporta poder aprender de la gente. Es una carrera en la que tienes que absorber como una esponja todo el tiempo y empaparte de lo que te puede dar otro artista. Una jefa como lo es India hizo la primera conmigo y surgió algo que nunca se había dado. Hubo una conexión especial y entre nosotras fluyó mucha sororidad.

¿En quién se fija?

En mucha gente, pero si tengo que mencionar a alguien es a Marc Anthony. Me flipa lo que ha hecho con la salsa. Y los clásicos como Celia Cruz, Héctor Lavoe o Willy Chirino, de quienes me he empapado desde pequeña. En mi primer disco ‘Palosanto’ encontramos lo que he escuchado y mamado desde niña y se nota su influencia. Se detecta que soy yo y me hace especial ilusión este disco latino para que las generaciones modernas sepan que no todo es ‘reggaeton’ y ‘trap’ y que también hay boleros, salsa, rancheras, bachatas.

¿Cómo piensa llegar a la gente más joven?

Entiendo que al final te arrastra el cómo soy y cómo quiero mostrarme. Voy con la verdad por delante para la gente que me escucha. Siento que le he dado una vuelta a la salsa clásica y al que le guste le invito a que se suba al carro y lo disfrute. No he hecho nada especial, ni he montado una estrategia en particular. Le he dado un poco la vuelta para que no suene tan clásico y pueda llegar a más perfiles y edades.

¿Cómo ve el mercado de la música?

Altamente complicado. Porque las nuevas tecnologías ayudan siempre y cuando las utilices como una herramienta. Justo ahora hablábamos con la gente de mi oficina del ChatGPT. Si se usan bien y de manera adecuada, siempre son un plus. Sin embargo, no concibo que para hacer una canción de cero haya que tirar de estas nuevas herramientas, ¿dónde está la banda?, ¿dónde están los músicos?, ¿dónde está el arte? En ese sentido no sé muy bien si estamos avanzando o retrocediendo.

Ha hecho mucha televisión. ¿Con qué canal de transmisión se queda?

Con la música. Es evidente que la TV la he utilizado para llegar a más gente y conseguir que me conozcan más perfiles de personas que con otro medio no sabrían quién soy. Es una contraprestación, digamos: yo le doy mi arte y la televisión me da exposición, pero sostengo que es mucho más real la música.