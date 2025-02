Neymar padre finiquita el debate sobre el regreso de su hijo al Barça

Que Neymar Jr. regrese al Barça el próximo verano, cuando el nuevo Spotify Camp Nou ya podrá acoger todos los compromisos del primer equipo, es una posibilidad tan remota como inviable. Esta es la conclusión que se saca analizando las declaraciones que el padre del crack hizo esta última madrugada, antes de la primera victoria de su hijo en su regreso al Santos: 3-1 al Agua Santa, en partido del Campeonato Paulista 2025.

"Nuestro proyecto no es solo de cinco meses, a pesar de que el contrato de mi hijo es de solo cinco meses", dijo Neymar padre en una entrevista exclusiva al canal brasileño TNT Sports.

"Nosotros no vinimos aquí para disputar cinco meses, hemos venido para dar la oportunidad al Santos para que se reestructure durante este tiempo, para encontrar aliados que puedan ayudar a que el club se vuelva a levantar. Y ha aparecido mucha gente", afirmó Neymar Senior.

Esta es la primera vez, que el entorno del crack admite que existe la posibilidad de extender la permanencia del crack en su país, un escenario que siempre ha defendido el presidente del Peixe, Marcelo Teixeira. Sectores de la prensa brasileña apuntan que lo mejor para el crack es permanecer en el Santos hasta la disputa del Mundial 2026. Romario, por ejemplo, defiende esta idea.

O NEYMAR VEIO PRA FICAR! 👀 Em entrevista EXCLUSIVA, Neymar Pai falou que o craque não veio ao Santos para ficar somente 5 meses, mas para ajudar o clube a voltar a crescer! #PaulistãoNaTNT #PaulistaoNaMAX



SANTOS X ÁGUA SANTA É EXCLUSIVO AGORA NA TNT E NA MAX! Assine pelo link… pic.twitter.com/W5cyittY2F — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 16, 2025

Neymar padre explicó que tiene plena sintonía con la dirección actual santista. "Marcelo Teixeira es una pieza fundamental en todo esto, porque él me dio la oportunidad de ayudar al Santos. Este es un momento difícil para el club. Sabiendo del peso que representa traer a Neymar aquí, es necesario que la entidad alcance un nivel adecuado para que él pueda estar feliz aquí", expuso.

El propio Neymar Jr. comentó las palabras de su padre, también en declaraciones exclusivas al canal TNT Sports. "Tranquilos, tenemos que tener tranquilidad", dijo riendo. "Esto es el inicio de una gran era para el Santos", apuntó.

El crack explicó que fue él quien optó por firmar solo hasta junio: "No quería hacer un contrato largo porque no sabía que iría a volver. No sabía cómo iba a sentirme jugando. Creo que todo puede suceder", afirmó.

"El contrato que hemos hecho, lo hicimos pensando no solo entre nosotros dos. Uno está ayudando al otro. El Santos me está ayudando , me abrió las puertas para que me reencontrara con el fútbol y me reencontrara con la alegría", indicó el crack.

Neymar Jr. no fue tan entusiasta como su padre, pero tampoco lo contradijo. "El Santos sabe el amor que siento por este club, el respeto que tengo. Mientras esté en campo, que es donde más me gusta estar, voy a donarme al 100%. Vamos a disfrutar este momento, de cada uno de los partidos. Esto es el principio de una gran era para el Santos, de eso estoy seguro. El Santos va a levantarse y volverá a la cima, que es donde se merece", finalizó.

Neymar ha encadenado cuatro partidos consecutivos con el Santos en solo diez días, todos ellos correspondientes a la fase regular del Campeonato Paulista. Y, esta última madrugada, marcó su primer gol en esta nueva etapa.

"Estoy feliz, por el partido hemos hecho, todos tenemos que estar contentos. Me siento feliz porque estoy jugando cada vez más minutos, siento que estoy mejorando físicamente. Es obvio que aún no estoy al 100% porque solo he jugado cuatro partidos, pero voy mejorando", finalizó.