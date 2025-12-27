Neymar no se olvida del Barça

Neymar afronta el final de 2025 con su futuro todavía por resolver. El delantero brasileño, de 33 años, regresó al Santos en enero de este año tras rescindir su contrato con el Al-Hilal y firmó hasta finales de diciembre, con opción de ampliar el vínculo hasta el Mundial de 2026.

Su regreso a casa

Su regreso fue clave para el club. Pese a una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad, Neymar ayudó al Santos a evitar el descenso en la última jornada del Brasileirão, asegurando además la clasificación para la Copa Sudamericana 2026.

A nivel individual, su rendimiento ha estado lejos de la regularidad esperada. Los problemas físicos han condicionado su participación, de hecho estará fuera hasta febrero-marzo tras su última intervención, y han abierto el debate sobre su continuidad. El club quiere que siga, pero las limitaciones económicas complican una renovación en los términos actuales.

Piensa en azulgrana

Durante su proceso de recuperación, Neymar ha optado por desconectar junto a los suyos. El brasileño compartió en Instagram una imagen relajándose en una piscina acompañado de su padre, con un detalle que no pasó desapercibido: al fondo, una televisión mostraba al brasileño vestido con la camiseta del Barça.

La última story de Neymar recordando sus tiempos en el Barça / Instagram

Un guiño evidente a su etapa como azulgrana, en una muestra de nostalgia hacia sus años en Barcelona que dejó atrás para unirse al proyecto multimillonario del PSG en París junto a Mbappé.

Futuro abierto

El contrato de Neymar expira en los próximos días y, a día de hoy, su futuro en el Santos sigue en el aire. El objetivo del brasileño sigue siendo claro: llegar en condiciones al Mundial de 2026, una prioridad que marcará su decisión en las próximas semanas.