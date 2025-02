Neymar: "El Madrid me ofreció un cheque en blanco"

El nombre de Neymar vuelve a estar bajo los focos, después de regresar a Brasil para jugar en el Santos, pero también por su deseo de volver a jugar con el Barça. El brasileño sueña con volver a vestir de blaugrana la próxima temporada.

No obstante, en una entrevista concedida en el podcast 'Podpah' trató algunos temas del pasado y recordó que se decidió por el FC Barcelona, a pesar del interés del Real Madrid para atarlo.

“La oferta del Real Madrid fue un cheque en blanco, me dijeron que podía tener lo que quisiera... pero yo quería al Barça con el corazón. En el Real Madrid habría ganado el triple de dinero. A Florentino siempre le gusté. Pero allí jugaba Ronaldinho y yo quería jugar con Messi”, explicó en el citado podcast.

El club blanco no fue el único que iba tras los pasos de Neymar, el delantero también confesó que Pep Guardiola trató de cerrar su fichaje antes de poner rumbo al Bayern de Múnich.

Cerca de la Bundesliga

“Casi me voy al Bayern… por Pep Guardiola. Después de ganar el premio Puskás, mi padre me llamaba a las 2 de la mañana. Yo contestaba y me decía que abriera la puerta, yo estaba en calzoncillos. ¡Eran mi padre, Pep Guardiola y el traductor! Pep me dijo: 'quiero ficharte y llevarte conmigo, vaya al club que vaya. Te convertiré en el mejor jugador del mundo'”, explicó el actual futbolista del Santos.

El técnico de Santpedor le enseñó un papel, abrió su portátil y le dijo donde jugaría. "Pep también dijo: 'si no marcas 60 goles en una temporada, me cambio el nombre'. Yo decía… vale, pero ¿qué equipo? Pep me dijo: 'no te lo puedo decir todavía porque todavía no está en el mercado'. Lo convencí y me dijo: 'ficharé por el Bayern. Sé que era una ciudad fría, pero te cuidaré'”; pero "al final decidí fichar por el Barcelona".