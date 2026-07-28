Neymar, el gran referente de Kroupi

Eli Junior Kroupi ha explicado cuáles fueron sus principales referentes durante su formación. El delantero francés del Bournemouth, de 19 años, colocó a Neymar por encima del resto y reconoció la influencia que tuvo el brasileño en él. “Admiraba a Neymar. Es mi ídolo. Verle jugar, cuando tenía más continuidad, era increíble”, aseguró Kroupi en una entrevista concedida a ‘FourFourTwo’.

El joven atacante también se fijó en varios de los grandes delanteros de los últimos años. “Después, inevitablemente, veía a los delanteros: Robert Lewandowski, Karim Benzema y Edinson Cavani”, explicó. Kroupi detalló qué trataba de aprender de ellos: “Veía a muchos delanteros y me fijaba especialmente en cómo se movían y en cómo conseguían hacer determinadas cosas”. Su objetivo nunca fue copiar a uno solo, sino reunir distintos recursos. “Siempre intenté coger algo de cada uno y crear mi propio estilo de juego”.

El club favorito de Kroupi

El futbolista francés también habló de los equipos que seguía cuando era más joven. “Era aficionado a la belleza del fútbol. Por supuesto, había equipos que me gustaban, como el Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Liverpool”, señaló. “Veía mucho a los grandes clubes de la liga inglesa y la Champions League, pero mi club favorito sigue siendo el FC Lorient”, añadió Kroupi, formado en la entidad francesa antes de dar el salto al Bournemouth.

Eli Junior Kroupi celebra un gol / Europa Press

El delantero mantiene también el objetivo de hacerse un hueco en la selección francesa, aunque insiste en que su prioridad está en el rendimiento diario con su club. “No diría que lo tengo en un segundo plano. Por supuesto que es un sueño. Jugar un Mundial es un sueño que tiene cualquier futbolista”, afirmó. Kroupi, sin embargo, sabe que cualquier opción de entrar en la convocatoria pasa por su rendimiento en Inglaterra. “Para ganarte un lugar en la selección tienes que rendir a nivel de club, así que por ahora sigo centrado en el Bournemouth”.