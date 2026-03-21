Neymar se acuerda del Barça

Ningún aficionado del Barça supera la salida de Neymar. El brasileño se marchó del conjunto azulgrana en 2017, dejando una herida profunda en el Camp Nou. El extremo izquierdo, que formó uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol, junto a Leo Messi y Luis Suárez (la MSN), decidió dar un giro de rumbo a su carrera y marcharse al PSG, para liderar un proyecto que nunca terminó de tener éxito.

Desde entonces, Neymar ha intentado regresar al Barça en múltiples ocasiones. "Llegamos a un acuerdo, que yo creo que fue bastante bueno, pero al final se decidió no hacerlo. Neymar fue el único jugador por el que el PSG nos hizo una oferta. No toda la Junta Directiva quería ficharlo. Yo sí quería traer a Neymar. Creo que hubiera hecho un papel impresionante en el Barça. Tenía muchas ganas de venir y, bueno, se hubiera comprometido mucho y liderado al Barça. Hubieron varios fichajes que me frustraron que no los hiciéramos", dijo Javier Bordas hace meses en SPORT.

El brasileño juega actualmente en el Santos, club que abandonó de pequeño para aterrizar en Barcelona. Tras su paso por Arabia, decidió volver 'a casa', aunque su hogar, almenos en su corazón, sigue siendo el Barça.

El deseo de Neymar de regresar

Constantemente, Neymar envía guiños al Barça. El pasado verano, coincidió con Lamine Yamal en Brasil, que había confesado en más de una ocasión que era su ídolo. Se puso la camiseta del Barça y ahora ha hecho lo mismo en sus 'stories' con una gorra. Su hijo también es azulgrana y 'Ney' no olvida su pasado.

Sin embargo, el posible regreso de Neymar al FC Barcelona siempre ha estado rodeado de obstáculos, tanto económicos como deportivos. La situación financiera del club en los últimos años ha dificultado cualquier operación de gran envergadura, y su nombre, pese a ilusionar a muchos aficionados, también generaba dudas dentro de la directiva por su edad, su historial de lesiones y su irregularidad fuera del campo.

Neymar y Messi, durante un partido con el Barça / JAVI FERRANDIZ / SPORT

A nivel deportivo, el Barça ha ido apostando progresivamente por una reconstrucción basada en jóvenes talentos de La Masia y fichajes estratégicos.

En este contexto, la llegada de Neymar habría supuesto cambiar el rumbo de un proyecto que busca estabilidad a largo plazo, algo que no todos consideraban compatible con el regreso del brasileño, pese a su indiscutible calidad.

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Nyemar JR. luce una gorra del Barça en sus 'stories' de Instagram / SPORT.es

Hoy, con su carrera entrando en una etapa más madura, la posibilidad de verlo nuevamente en el Spotify Camp Nou parece cada vez más lejana. Aun así, su figura sigue generando nostalgia y emoción entre la afición. Porque, al final, Neymar no fue solo un jugador más: fue parte de una página que dejó huella en la historia del Barça.