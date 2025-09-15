El Newcastle prepara una caldera para recibir al Barça

El FC Barcelona iniciará este jueves su periplo en la Champions League y lo hará volviendo a Newcastle 22 años después. Fue en marzo del 2003 cuando los azulgranas visitaron por última vez el Saint James's Park en un encuentro que acabaron ganado por 0-2 gracias a los goles de Thiago Motta y Kluivert. Así pues, los de Flick visitarán un escenario completamente desconocido para ellos donde se encontrarán una auténtica caldera.

Si ya de por sí la afición del Newcastle acostumbra a ser una de las más ruidosas de la Premier League, no hay ninguna duda de que en este choque ante el Barça se hará notar aún más. La emoción en hinchada del club del norte de Inglaterra es máxima. Prueba de ello es la elevada cantidad de socios que hicieron cola el pasado lunes para intentar conseguir las pocas entradas disponibles.

Fueron más de 110.000 personas las que estuvieron en la página web del Newcastle para obtener un billete para la gran cita, aunque muchos de esos socios usaron varios dispositivos. En cualquier caso, las entradas se agotaron en poco tiempo, por lo que el Saint James's Park presentará un lleno absoluto con 52.300 espectadores, que confiarán en repetir la victoria ante el Barcelona en 1997.

Polémica por la reventa

La venta de entradas para este gran duelo de Liga de Campeones no ha estado exenta de polémica. Según 'Daily Mail', el Newcastle tiene en el punto de mira a 750 aficionados por reventa de entradas y que ya se han cancelado 78 abonos en la presente temporada. Además, durante el proceso de obtención de 'tickets' para el partido contra el Barça, más de 130.000 intentos de bots fueron bloqueados.

De hecho, en los últimos días también se ha producido un conflicto entre el club y la afición a raíz de que la 'High School of Dundee', un colegio privado de Escocia ofreciese 45 paquetes a sus alumnos que incluían entrada para el partido, viaje, comida y alojamiento por 295 libras.

Esto causó una gran indignación en las 'urracas' dadas las dificultades de los socios para obtener entradas. No obstante, el Newcastle respondió de forma rápida y efectiva cancelando estas 45 entradas. El club inglés informó que esas localidades habían sido revendidas por aficionados a través de plataformas externas no autorizadas y que habían cancelado sus abonos.