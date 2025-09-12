El Newcastle pierde a su '9' en la víspera del partido contra el Barça

Malas noticias para el Newcastle United a menos de una semana para recibir al FC Barcelona en la primera jornada de la Fase liga de la Champions League. Ingleses y catalanes se citan este jueves (21:00 horas) en St. James Park para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de la máxima competición europea de clubes.

Eddie Howe, entrenador de los 'magpies', confirmó en rueda de prensa la lesión de su nuevo delantero Yoane Wissa. "Lamentablemente, no podrá jugar este partido. Lo vi por primera vez ayer y está resentido de la lesión que sufrió justo antes de salir [con la selección de la República Democrática del Congo]. Habrá que ver cómo se encuentra", dijo en el previa del encuentro liguero frente a los Wolves.

Su presencia, por lo tanto, está totalmente descartada para el duelo que tienen agendado para este sábado, en la víspera del partido contra el Barça. Con menos de una semana por delante, tal y como afirmó su técnico, tocará seguir de cerca la evolución del '9', quien todavía no ha podido debutar con el Newcastle, tras cerrar su traspaso el último día de mercado a cambio de 57 millones de euros, tras la salida de Alexander Isak al Liverpool.

Por otra parte, Howe también confirmó la baja de Jacob Ramsey, quien apunta a estar en la enfermería durante el próximo mes: "Jacob es nuestra única otra lesión que nos preocupa y se perderá el partido. Sufrió por la entrada contra el Leeds, se le hinchó el tobillo al descanso y tuvo que retirarse. Lamentablemente, creo que se perderá hasta el próximo parón internacional, así que es un duro golpe", comentó el técnico inglés en la misma conferencia de prensa anteriormente mencionada.

Recordemos que el inicio de temporada del Newcastle ha sido muy negativo y todavía no conoce la victoria en la Premier League tras tres jornadas: empate a cero frente a Aston Vilal y Leeds, además de una derrota contra el Liverpool en St. James Park por 2-3 con un gol de Rio Ngumoha sobre la bocina.