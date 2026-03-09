Newcastle - FC Barcelona: horario y dónde ver el partido de la Champions League

El FC Barcelona vuelve al 'caliente' y ruidoso St. James' Park, esta vez para medirse al Newcastle United en la ida de los octavos de final de la Champions League. Los de Hansi Flick buscan un buen resultado para afrontar con las máximas garantías el choque de vuelta la próxima semana en el Spotify Camp Nou.

El templo de Shearer y Sir Bobby Robson es una estación de metro / German Bona

Contrariamente a lo que es habitual, el equipo se concentró en la ciudad del noreste de Inglaterra dos días antes de la fecha del partido y viajó directamente a Bilbao, tras ganar en LaLiga por 0-1 en San Mamés, sin pasar por Barcelona.

Hansi Flick citó a 22 futbolistas más una feliz novedad, la del regreso de Gavi a una expedición azulgrana, aunque sin tener todavía el alta médica. Las bajas son las de los lesionados Kounde, Balde, Christensen y Frenkie de Jong. El técnico alemán también incluyó en la convocatoria a tres futbolistas del filial azulgrana. Al ya habitual Tommy Marqués se le han unido el central Álvaro Cortés y el lateral Xavi Espart.

Será la segunda ocasión que el Barça visite a los 'magpies' esta temporada. La primera fue el pasado mes de septiembre en el partido que abrió la fase Liga de la Champions League y los azulgranas vencieron por 1-2 gracias a un doblete del inglés Marcus Rashford.

El conjunto de Eddie Howe no atraviesa por su mejor momento, situado en la parte media-baja de la clasificación de la Premier League y recientemente eliminado de la FA Cup tras caer el pasado domingo en St. James' Park frente al Manchester City de Pep Guardiola por 1-3. Aun así, será un choque complicado por lo mucho que aprietan los aficionados en el estadio de las 'urracas'.

HORARIO DEL NEWCASTLE - FC BARCELONA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre el Newcastle United y el FC Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League 2025/26, se disputa este martes 10 de marzo a las 21:00 horas (20.00H, horario local de Inglaterra) en el estadio de St. James' Park.

DÓNDE VER EL NEWCASTLE - FC BARCELONA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El encuentro se podrá seguir en España por Movistar Plus (M7), Movistar+ Liga de Campeones (M60) y M+ Liga de Campeones 4 (M180) y LaLiga TV Bar, de la plataforma de Movistar.

