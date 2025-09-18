En directo
Newcastle - FC Barcelona, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la UEFA Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona de la primera jornada de la fase Liga de la Champions League
Dos partidos en juego
A estas horas ya se están jugando dos partidos en esta jornada de jueves que cierra la primera fecha. El Copenhague está venciendo por 1-0 al Bayer Leverkusen con gol de Jordan Larsson, el hijo del mítico Henrik Larsson, mientras que se mantiene el marcador inicial en el Club Brujas-Mónaco. Los belgas son uno de los rivales del Barça.
Escenario de lujo
Dos horas para que arranque el choque en uno de los templos del fútbol inglés, para muchos, el más 'caliente'.
Bienvenida
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del estreno del Barça en una ilusionante Champions League. ¡Vamos con ello!
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL