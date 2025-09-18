Newcastle - FC Barcelona, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo

Dos partidos en juego

A estas horas ya se están jugando dos partidos en esta jornada de jueves que cierra la primera fecha. El Copenhague está venciendo por 1-0 al Bayer Leverkusen con gol de Jordan Larsson, el hijo del mítico Henrik Larsson, mientras que se mantiene el marcador inicial en el Club Brujas-Mónaco. Los belgas son uno de los rivales del Barça.